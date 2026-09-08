Alba Carrillo se burla de Anne Igartiburu y Emma García antes de su estreno en La Séptima

Alba Carrillo afronta una nueva etapa profesional. La presentadora se pondrá al frente de las tardes de los fines de semana de La Séptima dispuesta a plantar cara a dos de las grandes apuestas televisivas del fin de semana: Fiesta, presentado por Emma García, y La Roca, con Nuria Roca al frente.

Durante la presentación del nuevo canal en el FesTVal de Vitoria, Carrillo habló sobre su nuevo reto y ha dejado claro que pretende mantener la personalidad que siempre la ha caracterizado. "Voy a intentar estar en las reuniones de escaleta, no quiero ser alguien ajeno que llega al plató maquillada y perfumada. Quiero estar cerca del equipo, porque hasta ahora he vivido otras cosas, con presentadores con egos importantes que han llegado a mesa puesta", aseguró en una entrevista con El Economista.

Muy segura de que su próximo programa funcionará, Alba cargó contra el resto de programas de cadenas generalistas. "La gente no se echará la siesta, como en Fiesta, porque no sé quién ha visto un programa entero de Fiesta...", bromea. Sobre La Roca, la presentadora insiste en que la principal diferencia estará en su propia personalidad televisiva. "Nuria es una persona en un canal y otra persona en otro. Aquí vais a ver a la misma Alba de siempre", recalca.

La llegada de Luján Argüelles y sus compañeros de televisión

La presentadora reconoce que le sorprendió el fichaje de Luján Argüelles por La Séptima, aunque valora positivamente su incorporación. "Sí, me sorprendió, porque ella es diferente a la opinión general de los presentadores de la cadena, pero me parece bien", afirma.

Además, aunque también ha recibido numerosos mensajes de felicitación por su incorporación al nuevo canal, hay otros que no se han puesto en contacto con ella. Entre ellos, menciona expresamente a Anne Igartiburu, con quien coincidió en D Corazón. "Anne Igartiburu no me ha felicitado. Pero tampoco me dijo adiós ni cierra al salir. Pero es lo que decía, son presentadores busto parlante que está demodé", asegura.

Uno de los asuntos sobre los que Carrillo se ha pronunciado con mayor contundencia ha sido su salida de TVE, después de la polémica que protagonizó por sus críticas a la cadena pública tras la incorporación de Paz Vega como concursante de MasterChef Celebrity. "Yo tenía un contrato en vigor y les dije que no iba a volver porque no estaba alineada con mis valores en ese momento. No entendía la censura", relata.

Carrillo asegura que recibió un toque de atención relacionado con sus declaraciones y señala directamente a Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora de MasterChef. "Me dieron un toque de parte de Macarena Rey, que no entiendo por qué tiene tanto poder en una cadena pública. Y como no permití eso, no me dieron lugar al diálogo", confiesa.