Javier Alonso abandona 'Pasapalabra' por sorpresa tras 138 programas y regresa un histórico

Javier Alonso ha puesto fin este martes a su etapa en Pasapalabra después de 138 programas. El concursante ha decidido abandonar voluntariamente el concurso por motivos personales, según anunció Roberto Leal al comienzo de la emisión de Antena 3, sin ofrecer más detalles.

"Tengo que daros una buena y una mala noticia. La mala es que Javier Alonso no va a poder continuar con nosotros, por motivos personales, Javier ha decidido abandonar Pasapalabra. Esta siempre va a ser tu casa, esta es tu familia", explicó el presentador.

La marcha ha sorprendido a los espectadores, ya que solo un día antes Alonso había participado con normalidad en el programa. El lunes, al comienzo de la entrega, respondió al saludo del presentador diciendo que estaba "muy contento de estar aquí un día más".

Alonso llegó a Pasapalabra el 24 de febrero de 2026 y ha estado casi siete meses en el concurso. Durante su trayectoria consiguió entrar en el Club de los 100. En julio se convirtió en el decimotercer concursante que superaba esa cifra y fue el primero en alcanzar los cien programas en la etapa de AlaZ, la prueba final que sustituyó a El rosco. Su participación termina ahora con 138 programas y 99.600 euros acumulados.

El final de su duelo con David Trigo y su relevo

La salida de Alonso también pone fin a su enfrentamiento con David Trigo, una de las rivalidades que han marcado los últimos meses del concurso. Ambos protagonizaron numerosos duelos y empates durante su etapa juntos. Cuando Alonso alcanzó los 100 programas, habían disputado 69 enfrentamientos y terminado empatados en 21 ocasiones.

Para cubrir su puesto, el programa no recurrió esta vez a la Silla Azul. Su sustituto es un rostro conocido para los seguidores del concurso: Moisés Laguardia. El histórico concursante regresa directamente a la competición y no tuvo que superar la prueba de permanencia que habitualmente afrontan quienes buscan una plaza en el programa.