La Isla de las Tentaciones: conozca a los ingenieros y las catedráticas de la nueva edición

Arranca el programa cultural de referencia de Telecinco y nosotros no podríamos ser más dichosos. Después del desastre de la pasada temporada, con unos concursantes bochornosos (Tú, no, Leila; los demás) que nos sumieron en el sopor, la desesperación y el crujir de dientes, la presente edición se presenta con augurios extraordinariamente felices a tenor del pasado sentimental de los participantes y la fragilidad de las relaciones en las que están embarcados.

Sandra Barneda nos permitió ver en este primer programa lo que la isla va a dar de sí en esta edición, basada fundamentalmente en la histeria colectiva, el caos y la subversión. Las tablets van a volar por los aires, los concursantes saldrán de estampida a la villa donde sus contrapartes hozan desvergonzadamente y Sandra Barneda tratará, por supuesto en vano, de placar a los cornúpetas antes de que cojan el carril paralelo a la línea de mar.

El casting de la presente edición, ya lo hemos dicho, es muy prometedor. Estas son las cinco parejas con las que comienza el programa.

Nacho y Náyades

Él es "modelo internacional" y, atención aquí, emparentado con la casa real española (su padre es primo segundo del Emérito). Náyades (en qué estarían pensando esos papás, que no le ahorraron ni el plural al sustantivo común que le encasquetaron a la criatura) es estudiante de derecho. La bella catedrática afirma ser algo celosa pero solo "con motivo de causa", según explicó. Teme a los otros solteros más que a Hacienda, porque intuye que van a ser una mala influencia para su novio, algo con lo que estamos de acuerdo. No serán los primeros en caer en la tentación, pero lo harán.

Nacho de Borbón y Náyades pondrán a prueba su relación de dos años en el paraíso 🏝️ 🍎🐍Conócelos en #RumboALasTentaciones2, en @MedInfinityES y el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00, estreno de #LaIslaDeLasTentaciones 11, en #Telecinco https://t.co/J54dCXKQg0 pic.twitter.com/BsAXkjN91U — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 2, 2026

Kico y Paula

Kiko también es modelo, una profesión lo suficientemente versátil como para poder irse un par de meses al caribe a grabar un programa de televisión y que el mundo siga girando. Ella es abogada, a pesar de lo cual su relación empezó con unas bases negociadoras muy endebles. La simpática pareja lleva un año y medio junta y llega al programa para demostrarse mutuamente que, en un esfuerzo supremo, pueden llegar a ser fieles. Para eso tienen que superar los problemas surgidos al inicio de estar juntos, porque ambos se acostaron con otras personas, pero no por maldad, aseguran, sino porque no habían definido adecuadamente los límites de su relación. Claro, si no estableces expresamente que tu pareja no puede acostarse con otros es fácil que ambos terminéis frecuentando las camas ajenas, un detalle que Paula, recordemos, abogada, debería haber tenido en cuenta para evitar malos entendidos.

De momento, Kico ya dice que no sabe si quiere seguir con Paula o lo suyo es vivir la vida de otra manera. Por su parte, ella quedó encandilada con uno de los solteros de su villa, lo que permite aventurar también cierta fragilidad en sus sentimientos hacia su (todavía) novio.

Kico y Paula llevan un año y medio de relación y quieren demostrarse que pueden ser fieles ❤️‍🔥 🍎🐍Conócelos en #RumboALasTentaciones2, en @MedInfinityES y el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00, estreno de #LaIslaDeLasTentaciones 11, en #Telecinco https://t.co/J54dCXKQg0 pic.twitter.com/5787hb2hj7 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 2, 2026

Sergio y Paola

El ingeniero es policía y la catedrática, higienista dental. Además, Paola es canaria, homenaje a la inolvidable Laila a la que, esperamos, honrará debidamente con su paso por la isla. Llevan un par de años juntos y en los últimos meses el tipo dijo que necesitaba espacio, de manera que facturó a Paola a su isla de origen y se quedó en Málaga, reflexionando sobre el alcance de su proyecto vital. Pero volvieron a juntarse, para alegría de todos, y ahora pretenden utilizar el programa para ver si su relación merece la pena.

De momento, Sergio terminó en su habitación derramando lágrimas sobre la foto de su amada. Y esto no ha hecho más que empezar.

Paola y Sergio necesitan acabar con las inseguridades que hay en su relación ❤️‍🔥 🍎🐍Conócelos en #RumboALasTentaciones2, en @MedInfinityES y el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00, estreno de #LaIslaDeLasTentaciones 11, en #Telecinco https://t.co/J54dCXKQg0 pic.twitter.com/gL0Wsgvq2z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 2, 2026

Rubén y Gema

La pareja de la edición, sin duda alguna. El tipo lleva un extensor en el lóbulo del pabellón auricular y más de medio cuerpo tatuado, lo que nos da una idea de por dónde van sus intereses en el terreno intelectual. Pero lo que nos interesa del bueno de Rubén es que le ha sido infiel a su novia en decenas de ocasiones. "Incontables", aseguró ella, a pesar de lo cual siempre le ha perdonado. Por alguna razón que se nos escapa, ambos consideran que meter al garañón en una villa con seis bellas solteras en tanga, para pasar el día de fiesta, es lo más indicado para fortalecer esa relación.

Gema necesita que Rubén le demuestre que ha dejado de ser infiel ❤️‍🔥 🍎🐍Conócelos en #RumboALasTentaciones2, en @MedInfinityES y el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00, estreno de #LaIslaDeLasTentaciones 11, en #Telecinco https://t.co/J54dCXKQg0 pic.twitter.com/9EvdkYC75W — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 2, 2026

Nando e Isa

Nuestra segunda opción. El tío le ha sido infiel a Isa en numerosas ocasiones, "más de diez"; ella a él, también. Sin embargo, ambos aseguran que llevan "tres años limpios", como si el hecho de reservar el sexo exclusivamente para su pareja fuera una especie de granja del proyecto hombre para novios descerebrados.

Isa es psicóloga, con todo lo que eso lleva consigo, y viene al programa para saber si está "perdiendo el tiempo" con el personaje que tiene a su vera. A estas alturas es una duda que habrá resuelto ya.

En los 8 años que llevan juntos, Nando le ha sido infiel 15 veces a Isa 💔 🍎🐍Conócelos en #RumboALasTentaciones2, en @MedInfinityES y el lunes 7 y el miércoles 9 a las 23:00, estreno de #LaIslaDeLasTentaciones 11, en #Telecinco https://t.co/J54dCXKQg0 pic.twitter.com/6dOSGgrUdc — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 2, 2026

El primer programa se despidió con las imágenes de la primera hoguera de las chicas. Gritos, juramentos, lágrimas y la confirmación, a grito pelado, de que se acabó alguna que otra relación. ¿Puede haber mayor felicidad?