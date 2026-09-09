'Rueda la letra' pincha en audiencias y afronta una demanda millonaria de Antena 3

La batalla por los derechos de propiedad intelectual del concurso televisivo más cotizado de España ha sumado un nuevo capítulo a este interminable culebrón. Tan solo veinticuatro horas después del estreno de Rueda la Letra en las tardes de Telecinco, la sombra de los tribunales vuelve a planear en esta ocasión sobre Mediaset España. Según ha revelado FormulaTV, la productora británica ITV Studios y el grupo Atresmedia se encuentran analizando minuciosamente el nuevo espacio presentado por Carlos Sobera con el objetivo de emprender acciones legales por presunto plagio y competencia desleal.

En esta ocasión, la controversia jurídica no se limita únicamente a la prueba decisiva del rosco alfabético, sino que apunta a la totalidad de la estructura del concurso. Mientras Mediaset cuenta con la cobertura legal de los derechos de la mecánica de la prueba final tras su acuerdo con la compañía MC&F, desde ITV Studios y Antena 3 sostienen que el desarrollo global de Rueda la Letra reproduce de forma evidente elementos sustanciales de la arquitectura de Pasapalabra, formato internacional cuyos derechos globales gestiona la firma británica.

Un diseño idéntico y elementos en el punto de mira

El estreno del concurso de Carlos Sobera este lunes 7 de septiembre despertó de inmediato numerosas comparaciones por parte de la audiencia y de los analistas del sector. La dinámica principal del nuevo programa de Fuencarral enfrenta a dos concursantes, cada uno respaldado por una pareja de personajes famosos que colaboran activamente en la consecución de segundos extra a través de diversas pruebas de agilidad mental y vocabulario. Este botín de tiempo acumulado resulta crucial para afrontar la fase decisiva, una estructura de plató, ritmo y mecánica idéntica a la que vertebra diariamente las emisiones de Pasapalabra en Antena 3.

Las dudas legales de ITV y Atresmedia residen en determinar si esta combinación de factores constituye una copia protegible del concepto del programa. La clave del litigio no residiría tanto en las pruebas individuales, sino en el ensamblaje general del formato: la participación de rostros conocidos actuando como escuderos, el sistema de acumulación de tiempo por rondas y la ambientación de la competición diaria.

El intrincado laberinto judicial entre El Rosco, La Rueda y AlaZ

Para comprender el origen de este nuevo choque es necesario remontarse al prolongado conflicto judicial que marcó la televisión española en los últimos años. Una sentencia histórica del Tribunal Supremo ratificó en su momento que la compañía MC&F era la legítima titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la mecánica original del juego del rosco. Dicho fallo obligó a Atresmedia a prescindir de la versión tradicional de dicha prueba final en Pasapalabra. No obstante, el grupo de San Sebastián de los Reyes e ITV Studios mantuvieron la propiedad sobre la marca registrada El Rosco, impidiendo que competidores la utilicen.

Aprovechando esa hendidura judicial, Mediaset cerró un acuerdo directo con MC&F para recuperar en su pantalla la célebre prueba final, rebautizándola para la ocasión como La Rueda. Si bien Telecinco salvaguardó la legalidad de este juego concreto, la articulación de un programa completo a su alrededor ha terminado por detonar el contraataque de Atresmedia e ITV.

Este movimiento representa, además, una réplica directa en una contienda a dos bandas. El pasado junio, tras verse obligada a retirar el rosco, Antena 3 estrenó AlaZ, una adaptación del formato suizo DallAZetA, como prueba definitiva para Pasapalabra. En su momento, Mediaset y MC&F anunciaron que estudiaban emprender medidas legales contra Atresmedia e ITV Studios al considerar que la dinámica de AlaZ mantenía excesivas coincidencias con el juego original del rosco.

Por su parte, la postura defensiva de Atresmedia siempre ha radicado en que conceptos como la participación de famosos, la acumulación de segundos en distintas fases o el choque de concursantes por un bote económico progresivo son fórmulas habituales en la televisión que no pertenecen en exclusiva a un único propietario. La irrupción de Rueda la Letra invierte los papeles de esta argumentación y sitúa ahora a los tribunales ante la difícil tarea de delimitar dónde acaba la inspiración de un formato de entretenimiento y dónde comienza el plagio.

Un arranque tibio de audiencia

A la intriga judicial se suma un frío recibimiento por parte de los audímetros, que no han acompañado a la gran apuesta vespertina de Telecinco. En su estreno del pasado lunes 7 de septiembre, 'Rueda la letra' desembarcó discreto al registrar un 9,1% de cuota de pantalla y 624.000 espectadores de media. Lejos de consolidarse tras el efecto curiosidad, en su segunda entrega emitida este martes el espacio de Carlos Sobera acentuó su caída hasta registrar un flojo 8% de share y 587.000 seguidores. Unas cifras insuficientes para dinamitar el tramo final de la tarde del canal principal de Mediaset y que quedan sensiblemente por debajo de la media diaria de la cadena.

En el extremo opuesto, 'Pasapalabra' continúa intratable en el liderazgo de su franja desde la pantalla de Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal duplicó de forma holgada a su rival directo en el día de su estreno marcando un incontestable 17,8% de cuota y 1.365.000 espectadores, cifra que mantuvo firme al día siguiente con un 16,1%. El nuevo intento de Mediaset por resucitar la magia de la mítica prueba tampoco ha alterado los cimientos de la competencia directa en La 1 de TVE (La Promesa, Valle Salvaje), dejando al descubierto que la maniobra de Fuencarral no solo afronta un incierto horizonte legal, sino también un arduo camino para ganarse el respaldo del público.