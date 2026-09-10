Anna Simon regresa a la televisión tras seis años de ausencia: así ha sido su vuelta a 'Zapeando'

El plató de Zapeando fue escenario este jueves, 10 de septiembre, del retorno de Anna Simon a la plantilla de colaboradores. Seis años después de cerrar su primera etapa en el formato, la periodista reapareció interpretando una simpática adaptación del clásico Volver. Su regreso estuvo repleto de momentos divertidos, desde un cruce de reproches con Iñaki Urrutia por una deuda de 50 euros no cobrada hasta bromas dirigidas a Dani Mateo, recordando que su salida a finales de 2020 respondió a la búsqueda de nuevos horizontes profesionales.

El propio Mateo avisó a la audiencia de lo que estaba por suceder: "Hoy es un desmadre. Vuelve a Zapeando la leyenda, la única, la increíble… ¡Anna Simon!". La periodista apareció ante las cámaras cantando a ritmo de música de fondo: "Volver con una seccioncita, que paguen a tiempo ya me viene bien. Sentir que es un soplo la tele, no habéis cambiado nada; ni a Pirri ni a Mara. ¡Es volver a casa, a amigos y a guasa!". Tras admitir que había pasado "un poco de vergüenza" y confirmar que volvía "a zapear otra vez", tiró de humor: "¿De verdad tengo que sentarme aquí? A mí me gusta más el otro lado". Acto seguido, lanzó un guiño al presentador al exclamar "¡El trasto viejo sigue aquí!", antes de dar paso a su nuevo espacio: "Ya no soy la Anna que conociste, ahora soy más lista. Tengo gafas, ahora soy periodista de investigación". Su sección arrancó tras la cabecera con un reportaje sobre virales como las 'batallas de farmear aura' y otras tendencias juveniles.

La andadura de Anna Simon en Zapeando comenzó en julio de 2014 como colaboradora ocasional con El Juego de la semAnna. Su papel fue ganando relevancia hasta que en marzo de 2015 pasó a ser fija diaria —en principio para cubrir la ausencia de Cristina Pedroche—, llegando incluso a asumir la presentación. En 2016 sustituyó a Frank Blanco en verano durante dos semanas, cometido que repitió un año más tarde. Se mantuvo en las sobremesas de laSexta hasta noviembre de 2020, cuando dejó de figurar con regularidad. Posteriormente ha participado en espacios como El Tros (3Cat), Martínez y Hermanos (Cuatro) y Emparejados (Antena 3), abriendo así una nueva etapa profesional.

Su distanciamiento de la televisión

La carrera de Anna Simon arrancó tras licenciarse en periodismo, dando sus primeros pasos en cadenas locales como TeleMonegal. Su salto a la televisión nacional se consolidó en la sobremesa y el late night, participando en espacios de entretenimiento emblemáticos como Estas No Son las Noticias (Cuatro) y Los Mejores Años de nuestra Vida Canalla (TVE). Sin embargo, el fenómeno mediático estalló con Tonterías las Justas (Cuatro, 2010) junto a Florentino Fernández y Dani Martínez, éxito que el trío trasladó más tarde a Neox bajo el título Otra Movida.

Durante la década de 2010, Simon se convirtió en uno de los rostros más cotizados de la pantalla pequeña. Destacó como concursante de la segunda edición de Tu Cara Me Suena, donde demostró su versatilidad consiguiendo el tercer puesto, y pasó a ser un rostro habitual del prime time en Antena 3 con intervenciones recurrentes en El Hormiguero, además de presentar formatos de entretenimiento como Así Nos Va, Me Resbala o Por Arte de Magia. Su vinculación con Atresmedia se afianzó de forma prolongada a través de Zapeando, donde se consagró como una de las piezas fundamentales de la sobremesa de laSexta.

A partir de 2020, su presencia en los medios nacionales experimentó un cambio de ritmo gradual. Tras finalizar su contrato de vinculación con Atresmedia y despedirse de laSexta, la periodista optó por dosificar sus apariciones y centrarse en proyectos puntuales. Condujo la versión catalana de Persona Infiltrada en TV3 y, en 2022, hizo una pausa en su actividad mediática para volcarse en su maternidad tras el nacimiento de su primera hija. Desde entonces, ha mantenido una exposición pública muy medida, priorizando colaboraciones en proyectos específicos de plataformas y cadenas regionales o intervenciones en calidad de invitada, lo que generó un distanciamiento del ritmo diario de la televisión de gran audiencia que caracterizó su etapa dorada.