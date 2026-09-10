Iker Jiménez se apodera de la parrilla de Cuatro: la decisión de Mediaset tras su último éxito de audiencia

Horizonte refuerza de forma notable su hegemonía en la parrilla de Cuatro a partir de la próxima semana con una reestructuración de calibre en sus tardes y noches. Mediaset ha decidido adelantar el horario de inicio del espacio capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter a las 21:10 horas a partir del próximo lunes, ganando casi media hora adicional de emisión frente a su horario habitual de las 21:35 horas.

Este ajuste fulmina por completo las reposiciones de First Dates que hasta ahora servían de telonero en el access prime time, haciendo que el programa de análisis y actualidad conecte de forma directa tras la información deportiva de El Desmarque y el bloque meteorológico. Además, el grupo audiovisual expande la marca a las noches de los viernes con nuevas entregas en la misma franja, encomendando la conducción a Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero, quienes ya demostraron solvencia en julio como suplentes y ahora se consolidan como titulares junto al equipo principal.

Esta ambiciosa estrategia responde al impecable rendimiento métrico que registra el formato en el arranque de la temporada. Horizonte no solo se sitúa de forma recurrente por encima de la media de Cuatro —que suele orbitar entre el 5% y el 6% de cuota de pantalla mensual—, sino que duplica con frecuencia los índices de su competidor directo, laSexta, superando ampliamente a propuestas como El Intermedio en su tramo de coincidencia y compitiendo de tú a tú con las grandes apuestas de las cadenas principales.

La respuesta del público ante los experimentos de programación ha sido inmediata: este pasado miércoles 9 de septiembre, la cadena decidió prolongar el espacio hasta la medianoche para enlazar con un especial de El Chiringuito de Jugones, una maniobra que se saldó con un brillante 11,6% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores de media entre las 23:06 y las 00:00 horas, registrando además picos de fidelidad muy elevados en el target comercial y entre los espectadores jóvenes.

Con estos antecedentes, la nueva parrilla a partir del lunes 14 de septiembre convertirá a Horizonte en un pilar casi diario: se emitirá de lunes a miércoles de 21:10 a 23:00 horas con Iker Jiménez y Carmen Porter, mantendrá su ya tradicional entrega extensa de los jueves de 21:10 a 01:00 horas con los mismos conductores, y cerrará la semana los viernes de 21:10 a 23:00 horas bajo la batuta de Talegón y Pérez Caballero.