Reaparecen los cuernos del pasado y se arma la mundial en 'La Isla de las Tentaciones'

Por si no fuera suficiente bregar con las sospechas de infidelidad que surgen constantemente a lo largo de La Isla de las Tentaciones, ahora también se somete a las parejas al suplicio de enfrentarse públicamente a las traiciones pasadas. Exnovias y ligues ocasionales, convenientemente ocultados, hicieron su aparición en el último programa para sumir en la angustia a los protagonistas de esas traiciones difusas y a sus novias oficiales, en el estupor.

Rubén y Kiko son los concursantes más odiables de la presente edición, cada uno por motivos distintos. Nadie sabe a estas alturas cómo es posible que Gema siga al lado de un tipo que la ha traicionado 25 veces según la contabilidad de la interesada, una cifra susceptible de revisión. Sus compañeras de suplicio se han propuesto conseguir que abandone a Rubén, una empresa en la que Náyades, convertida en lideresa del gineceo, lleva la voz cantante.

La ceremonia de los collares tuvo para Gema un contenido especial, dado que se desveló una nueva infidelidad de su novio (ya van 26). El tipo es tan lamentable que lleva una lista de las chicas con las que ha estado, donde recoge las circunstancias en las que tuvo lugar el encuentro, sus características íntimas y la puntuación que les otorga en forma de emoticonos (¿Se puede ser más patán?). "Todos mis compañeros seguro que llevan una lista también", exclamó Rubén mientras agitaba la tronera de su oreja izquierda. Naturalmente todos lo negaron, que ya estaba la cosa caldeada como para inmolarse públicamente para salvar el trasero a un concursante que, por supuesto, va a acabar corneado a lo grande.

En cuanto a Kiko, es difícil hacer más el ridículo con su actitud de niñato malcriado cuando los tentadores hicieron su show lamentable siguiendo las pautas del programa. El tipo está realmente asustado por la posibilidad de que Paula encuentre un sustituto entre la paleta de solteros de la presente edición y, sobre todo, en el caso de Fran, del que se confiesa admiradora desde la pasada edición. Kiko es un personaje penoso y otro serio candidato a acabar haciendo maniobras para poder atravesar las puertas de Villa Playa.

Sergio, novio de la bella Paola, fue la tercera víctima de la noche. El programa le hizo una encerrona monumental convocando a un ligue del pasado del que su novia no tenía la información adecuada. Si Sergio lloraba antes, ahora no encuentra consuelo, porque sospecha que la paciencia de Paola está llegando a su fin, con todo lo que eso lleva consigo.

El tremendo enfado de Sandra Barneda con Rubén tras saltarse las normas con Gema: "No voy a consentir más cosas así" #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/ANbdmnWk2k — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 10, 2026

Y entretanto hubo gritos, insultos, riñas en directo y un enfado monumental de Sandra Barneda, a la que el programa se le ha ido de las manos. La presentadora tiene todas las papeletas para acabar siendo víctima del síndrome del profesor quemado, porque los jovenzuelos con los que tiene que lidiar llegan a la isla con la lección aprendida y se saltan las normas cada vez que lo estiman conveniente.

Telecinco podría implantar el castigo físico como procedimiento sancionador, dándole a la Barneda una vara de avellano para imponer la adecuada disciplina, pero entonces nos perderíamos una parte importante de la diversión.

Los que se van a divertir menos a partir de ahora son los concursantes masculinos, esos traidorzuelos, que ya sienten la amenaza de la pérdida de su relación. A ellas, en cambio, se las ve mejor que nunca. Algo nos dice que los cuernos van a cambiar de bando y que las carreras histéricas por la playa durante las hogueras van a ir en una sola dirección.