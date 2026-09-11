El ciclo Impacta ofrecerá en el Auditorio de Música de Madrid una temporada con las más grandes figuras

Ya está todo listo para que dé comienzo uno de los ciclos de música más esperados en Madrid. Enrique Rubio es uno de los responsables, junto con su socio Enrique Subiela, para que todo esté a punto y dar el pistoletazo de salida el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, con el Réquiem de Mozart, con una de las orquestas clásicas más reconocidas del panorama internacional. Junto con el extraordinario grupo vocal Vox Luminis. "Impacta nació hace 8 años haciendo una Pasión según San Mateo de Bach. Aparte de empezar siendo una marca de conciertos, acabó siendo lo que es ahora, una empresa de comunicación que tiene su actividad; también ha creado un ciclo de conciertos en el que, en la temporada 2025-2026, hemos hecho 8 conciertos y el próximo año presentamos 10 conciertos, o sea, dos más".

"Esta temporada va a ser espectacular con grandísimas figuras y grandes obras, porque lo que intentamos es motivar al público fiel trayendo grandes nombres para también atraer a un público más nuevo y que todos sepan que tienen la garantía de que todo va a ser de la máxima calidad. Estamos consiguiendo mucho público diferente, como te digo, y lo que más nos gusta es que es muy joven. A través de redes sociales también aprendemos a captar a esa juventud que nunca habían ido y que ahora llenan el auditorio. Vienen juntos la gran mezzosoprano Cecilia Bartoli y nada menos que estará acompañada al piano por Lang Lang; es la primera vez que se hace en España: Madrid, Barcelona y Valencia. En diciembre Philippe Jaroussky, en enero Nadine Sierra, en febrero el Orfeo de Monteverdi, la Misa en si menor de Bach en mayo, sin olvidar a Javier Camarena, que estuvo en el programa Es la Mañana de Federico; en esta ocasión estará acompañado por la soprano Pretty Yende, esto será en junio. Nuestra idea es que artistas nuestros vengan siempre que puedan, porque cada año es imposible por muchas cuestiones, no solo de agenda". Así lo contó.

Enrique Rubio y Carlos Pérez Gimeno.

Para Rubio, la artista española más internacional en este momento sin lugar a dudas es la violinista granadina María Dueñas; todas las grandes orquestas están haciendo cola para llevarla. "Es apabullante la carrera que está haciendo porque tan solo tiene 24 años. También hay un español que está despuntando, un tenor muy joven que se llama Xabier Anduaga; con tan solo 31 años ya hace grandes roles como en La Traviata o Rigoletto en los grandes teatros como Covent Garden, el Metropolitan o en la Ópera de Viena; ya es un primera línea, y de ahí al estrellato".