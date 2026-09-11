La Sexta, en su peor crisis histórica: ¿por qué los espectadores están dando la espalda a la cadena?

El modelo de televisión en directo que catapultó a laSexta atraviesa el momento más crítico de su historia reciente, acorralado por un desgaste estructural de sus formatos insignia y una fuga incesante de espectadores en todas las franjas horarias. La cadena se enfrenta a un complejo escenario al ver cómo la fórmula del infoentretenimiento y la política pierde eficacia, desplazando a su audiencia tradicional hacia nuevas alternativas informativas y debilitando su posición hasta rozar datos cada vez más preocupantes.

Este estancamiento de la parrilla se ve agravado por dos frentes: por un lado, la incisiva ofensiva de competidores directos en la mañana como En Boca de Todos en Cuatro o Mañaneros en La 1, que han arrebatado la hegemonía del análisis de actualidad que Ferreras dominó durante años; por otro, una sequía de éxitos en la franja nocturna, donde las grandes apuestas de estreno y marcas consolidadas como las de Alberto Chicote o Marc Giró quedan rezagadas en las mediciones.

El desgaste de la mañana

El gran pilar sobre el que se articuló el éxito de laSexta, su bloque ininterrumpido de análisis e información en directo, experimenta un evidente síntoma de agotamiento. En la franja matinal de debate, el histórico Al Rojo Vivo capitaneado por Antonio García Ferreras continúa encadenando jornadas sumamente difíciles en este arranque de curso. En la emisión de ayer, jueves 10 de septiembre, el programa cayó a un escueto 5,5% de share y solo 196.000 espectadores, unos registros excepcionalmente bajos que confirman el bache del formato tras haber marcado un 6,7% en el arranque de temporada y mínimos del 6,2% en semanas previas.

Esta acusada bajada de la propuesta de Atresmedia contrasta de manera directa con la solidez de sus competidores directos. En la televisión pública, Mañaneros en La 1 firma entregas dedicadas a la actualidad con picos de hasta un 15,3% al 20,3% de cuota de pantalla. De forma paralela, el magacín En Boca de Todos, emitido en Cuatro, ha consolidado su sorpasso superando con solvencia a la mesa de laSexta tras alcanzar marcas del 9,7% y hasta un 11,4% de share global (este jueves un 9,4% y 280.000 espectadores).

Asimismo, el arraigo de nuevas ventanas de debate como Malas Lenguas ha acentuado la dispersión de los televidentes que buscaban opinión política en laSexta. Incluso los espacios que mantienen la confianza de su público acusan esta mayor repartición de la audiencia. Aruser@s, la oferta humorística de las mañanas de Alfonso Arús que coronaba el primer tramo matutino con picos del 16%, ha comenzado la temporada moviéndose en cuotas mucho más ajustadas, arrancando el curso en torno al 12%, cuando ha llegado a registrar marcas que superaban el 20% en años anteriores.

Debilidad de los servicios informativos

Los informativos de la cadena registran también un desplome progresivo que erosiona la columna vertebral del día. Las métricas recientes sitúan a laSexta Noticias 14h en marcas de entre el 6,7% y el 7,0% de cuota. En este tramo de mediodía, el espacio se ve superado por ofertas directas como Noticias Cuatro 1, que alcanza el 8%. Por su parte, la edición vespertina laSexta Noticias 20h se sitúa sobre el 6%, a una distancia abismal del liderazgo ejercido por Antena 3 Noticias, seguido del informativo de TVE.

La sobremesa y la tarde de la cadena tampoco ofrecen capacidad de reacción para revertir el flujo de televidentes. El espacio de humor Zapeando languidece instalado entre un 5,5% y un 5,9% de cuota de pantalla. A continuación, Más Vale Tarde, con Iñaki López, firma cifras entre el 5,0% y el 5,5% de share, quedando vulnerable ante Malas Lenguas, los seriales y magacines de Antena 3 y Telecinco, así como frente al prime time adelantado de sus rivales.

En los fines de semana, La Roca refrenda el fracaso de la tarde al caer a datos que no superan el 4% en su estreno de temporada.

El 'prime time' en horas bajas

La franja nocturna de laSexta, clave para sostener la media diaria del canal, muestra una marcada incapacidad para rentabilizar sus apuestas de estreno y mantener el pulso a las propuestas del resto de cadenas. La brecha competitiva es especialmente evidente en la comparativa directa entre los referentes de noche de la cadena y los de su principal rival. Mientras que El Intermedio de El Gran Wyoming se encuentra atrapado en la encarnizada batalla entre El Hormiguero y La Revuelta, cediendo terreno hasta promedios de entre el 4% y el 6% de share, Cuatro exhibe un músculo envidiable de la mano de Iker Jiménez.

El arranque de la nueva temporada de Horizonte se ha erigido como un auténtico ciclón en el prime time de los jueves, que supera el doble dígito, duplicando la oferta de laSexta y evidenciando un trasvase masivo del público interesado en el debate y la investigación nocturna hacia el canal de Mediaset.

La gran apuesta de entretenimiento para la franja nocturna, Cara al Show con Marc Giró, no ha logrado arraigar en la parrilla como ya demostró hace unos meses en su primera tanda de programas. Su reciente arranque de temporada se ha saldado con un escueto 4,8% de share y 357.000 espectadores, descendiendo en pases repetidos a cotas del 3,6% de cuota. Por su parte, la propuesta gastronómica de Alberto Chicote con Pesadilla en la Cocina, que en épocas pasadas registraba cuotas superiores al 12%, ha firmado una curva descendente hasta el preocupante 3% registrado este jueves.

En el área informativa, laSexta Clave, el espacio nocturno de autor liderado por Rodrigo Blázquez, cede hasta mínimos del 3,2% de share y apenas 320.000 seguidores el pasado martes. Asimismo, los programas de reportajes muestran signos de desgaste en sus emisiones de prime time, donde las entregas de Salvados promedian un 5,5% de share mientras que las emisiones habituales de Equipo de Investigación caen al 3,9% - 4,3% de cuota.

Finalmente, laSexta Xplica, la gran ventana de debate de los sábados por la noche presentada por José Yélamo, oscila en el entorno del 5,0% de share, sin fuerza suficiente para competir contra el cine de La 1, Malas Lenguas Noche en La 2 o las ofertas de Mediaset.

El balance general del arranque de curso refleja una estrecha batalla por la cuarta y quinta plaza de la televisión en abierto. Con jornadas en las que laSexta marca una media diaria del 5%, el canal observa cómo Cuatro escala a un 7% mensual impulsado por el liderazgo de programas como Horizonte de Iker Jiménez o las mañanas de Nacho Abad. Sin una remodelación de sus formatos insignia ni un impulso en sus grandes marcas nocturnas, la cadena de Atresmedia afronta el trimestre con la necesidad inmediata de frenar la fuga constante de espectadores.