Madrid acelera con F1 Arcade, el nuevo templo del ocio dedicado a la Fórmula 1

La Fórmula 1 vive uno de sus momentos de mayor popularidad y Madrid se ha convertido en uno de los escenarios donde esa pasión por las carreras empieza a tomar nuevas formas. F1 Arcade Madrid es una de las propuestas que ha venido para quedarse. El establecimiento, situado en Paseo de la Castellana 103, brinda una propuesta de ocio temática que, bajo licencia oficial de la Fórmula 1, está diseñada tanto para fanáticos del motor como para quienes busquen una nueva forma de ocio interactivo y social. En sus 1500 m² repartidos en dos plantas, fusiona tecnología de carreras hiperrealistas con gastronomía y coctelería.

Cuenta con 71 simuladores dinámicos exclusivos de última generación, una gran barra de doce metros, salas privadas para grupos y una zona social para la retransmisión en doce pantallas gigantes de los Grandes Premios de Fórmula 1 en directo, comentados en vivo, interactuando con los asistentes y con DJ ambientando el momento. Todo ello con una decoración cuidada al detalle inspirada en el universo de las carreras.

Durante la entrevista realizada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Pablo Rodríguez, responsable de comunicación de Top Racing Iberia – empresa operadora de F1 Arcade en España – comenta que "a los fans de los videojuegos les encanta, aunque nuestros simuladores están pensados para todos los públicos gracias a sus cinco niveles de dificultad seleccionables al comienzo de cada carrera", por lo que "pueden utilizarlos desde niños a partir de 7 años hasta una clienta que tuvimos de 90 años que se lo pasó estupendamente bien". También destaca que el perfil del público resulta absolutamente variado, desde los grandes aficionados al motor que acuden a las Watch parties, pasando por familias y grupos de amigos hasta asistentes a eventos de empresa y personas que acuden por la diversidad de opciones. Rodríguez incide en que "ofrecen todos los servicios necesarios para la organización de eventos privados", así como que "también puede visitarse sin reserva previa, ya que el acceso es libre a nuestra propuesta que denominamos de ocio social inmersivo competitivo". Respecto a las carreras en los simuladores, detalla que existen varias modalidades configuradas en función del número de competidores y de si se juega "uno contra uno o por equipos".

El proyecto, nacido en Reino Unido y desarrollado posteriormente en distintas ciudades de Estados Unidos, abrió sus puertas el pasado 15 de abril en la capital española, la primera ciudad de Europa continental en acogerlo. La experiencia gira en torno a sus 71 simuladores diseñados específicamente para F1 Arcade, que reproducen la posición, el volante y las sensaciones de un monoplaza de Fórmula 1, incorporando movimientos y vibraciones que buscan acercar al usuario a la experiencia de pilotar en un circuito. No es necesario ser un experto para disfrutar de ellos, ya que permiten configurar distintos niveles de dificultad, desde principiante hasta experto.

Mucho más que simuladores

La propuesta no se limita a las carreras. Uno de los elementos centrales del espacio es su barra de 12 metros, acompañada de una oferta gastronómica de inspiración internacional y una carta de cócteles pensada para diferentes momentos del día, con alternativas sin alcohol incluidas.

La decoración también busca trasladar al visitante al universo de la competición. Lámparas de neón inspiradas en circuitos, marcas de derrapes pintadas a mano, iluminación que recuerda a las luces de la parrilla de salida y diferentes elementos relacionados con el mundo del motor convierten el local en una extensión de la estética de un Gran Premio.

El objetivo es que F1 Arcade funcione tanto como centro de competición como espacio social. Para ello cuenta también con Briefing Rooms, dos salas privadas con capacidad para organizar desde reuniones y presentaciones hasta afterworks y celebraciones de eventos personales. En total, el establecimiento puede acoger reuniones de hasta 400 personas. La situada en la segunda planta cuenta con 18 simuladores y una capacidad aproximada para un centenar de invitados.

Los Grandes Premios también se viven allí

Otro de los atractivos de F1 Arcade son las denominadas Watch parties, organizadas durante los fines de semana en los que se disputa un Gran Premio. Las carreras se retransmiten en pantallas gigantes dentro de un ambiente especialmente diseñado para vivir la competición de forma colectiva, con comentarios en directo, música y diferentes actividades.

Las entradas generales para estas jornadas incluyen el acceso anticipado para disfrutar del previo y la posibilidad de permanecer después de la carrera para el post. Durante estas sesiones también se organizan juegos, activaciones y oportunidades para probar los simuladores.

Madrid tendrá una cita especialmente destacada con este formato durante el 11 y el 13 de septiembre, coincidiendo con el Gran Premio de España que se celebrará en Madring. Una circunstancia que refuerza la conexión entre la ciudad y una competición que ha encontrado en España uno de sus mercados con mayor crecimiento de popularidad.

Un concepto que nació en Reino Unido

F1 Arcade comenzó su expansión en Reino Unido y posteriormente cruzó el Atlántico con establecimientos en ciudades estadounidenses. Londres, Birmingham, Boston, Washington D.C. y Filadelfia forman parte de la trayectoria internacional del concepto, al que se han sumado o están previstas nuevas aperturas en ciudades como Las Vegas, Atlanta y Denver.

La llegada a Madrid supone, por tanto, un nuevo paso en esa expansión internacional y convierte a la capital española en la primera ciudad de Europa continental en contar con un F1 Arcade.

El concepto fue impulsado en 2022 con el apoyo de la Fórmula 1 y Liberty Media, con la idea de llevar el atractivo de las carreras a un formato de ocio competitivo y social que no dependiera de asistir a un circuito. A nivel global, F1 Arcade opera bajo licencia oficial de la Fórmula 1.

En España, el establecimiento está operado por Top Racing Iberia, sociedad conjunta creada por Top Entertainment Iberia y Orca Holding. El proyecto está liderado por Pablo Juantegui, expresidente y CEO del grupo Telepizza y presidente de Top Entertainment Iberia, en calidad de CEO de Top Racing Iberia.

Un plan para aficionados y no aficionados

La particularidad de F1 Arcade reside precisamente en que no exige ser un apasionado de la Fórmula 1 para disfrutar de la experiencia. La combinación de competición, gastronomía y ambiente social permite plantearlo como una actividad para amigos, familias, grupos de trabajo o celebraciones, además de como punto de encuentro para los seguidores de la categoría reina del automovilismo.

El espacio abre todos los días, de lunes a domingo, de 12:30 a 00:30, aunque el horario de cocina puede variar y prolongarse hasta las 23:30 o las 00:00 según la jornada. Todas las edades pueden acceder hasta las 20:00; posteriormente, el acceso queda reservado a mayores de edad.

Para conducir los simuladores es necesario tener al menos siete años

Con Madrid inmersa en la fiebre por la Fórmula 1 y la llegada del Gran Premio de España a Madring como uno de los grandes acontecimientos deportivos de la ciudad, F1 Arcade aspira a convertir la pasión por las carreras en una experiencia que continúa también fuera del circuito.

F1 Arcade Madrid se encuentra en el Paseo de la Castellana, 103, frente al Santiago Bernabéu.