'Ciudadano Rivera': así es el nuevo proyecto televisivo de Albert Rivera en Antena 3

Susanna Griso y Albert Rivera estaban conversando ayer viernes en directo cuando el exlíder de Ciudadanos avanzó una noticia que se hará realidad a partir de este lunes: tendrá una sección propia en Espejo Público. Se llamará Ciudadano Rivera y estará centrada en analizar la actualidad política y otros asuntos que, según ha explicado, necesitan algo más que quedarse en el titular.

El anuncio llegó durante una conversación en 'El teléfono rojo', donde Rivera ha desvelado que se incorpora al programa de Antena 3 con un objetivo muy concreto: explicar las claves de la actualidad de una manera sencilla, sin tecnicismos y tratando de poner contexto a las noticias. "El lunes empezamos sección nueva", ha avanzado.

Rivera ha explicado que en su nuevo espacio también abordará cuestiones internacionales y de geopolítica, con la intención de detenerse en aquello que puede quedar fuera de la información más inmediata. "Con calma analizaremos también muchas cosas de geopolítica, claves, cosas que están detrás de todo esto y, sobre todo, soluciones", señaló.

La situación de Ceuta ya sirvió como ejemplo de lo que pretende hacer en Ciudadano Rivera. Durante su conversación con Griso, Rivera habló de su preocupación por Ceuta y Melilla y ha recordado que lleva años alertando sobre los riesgos relacionados con ambas ciudades y Marruecos. "Está siendo muy doloroso, esto no es casualidad, quien nos diga que esto es fruto de un arrebato de un día no se lo cree nadie", dijo.

☎️ El "teléfono rojo" de Espejo Público vuelve a sonar y esta vez llama Albert Rivera, para anunciar su nueva sección en el programa. 🗣️ Hablará sobre geopolítica y la crisis migratoria en Ceuta. 📲 No te pierdas nuestros contenidos en la web de #EspejoPúblico y en @atresplayer pic.twitter.com/7IsqXnaWN3 — Espejo Público (@EspejoPublico) September 11, 2026

El planteamiento de la sección pasa por no quedarse únicamente en explicar qué ha ocurrido, sino intentar poner sobre la mesa las circunstancias que pueden ayudar a entender por qué ocurre. En ese sentido, Rivera ha defendido la necesidad de "tratar a los ciudadanos como adultos y ver cuáles son las claves".

El propio Rivera aprovechó además la conversación para marcar cierta distancia con su antigua etapa. "Yo me corté la coleta ya de la política hace muchos años", comentó en tono distendido.