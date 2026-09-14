Alma Bollo, obligada a abandonar 'Supervivientes' tras dos días de concurso: "Me da mucha pena"

Alma Bollo ha tenido que poner fin a su aventura en Supervivientes All Stars por decisión del equipo médico apenas unos días después de comenzar el concurso. La concursante ha sufrido una lesión en el cuello y la espalda que, aunque presenta una evolución satisfactoria y una buena respuesta al tratamiento, desaconseja totalmente que continúe en el reality de Telecinco.

La organización ha explicado que la joven fue evacuada tras comenzar a presentar serias molestias físicas. Tras realizarle las pruebas pertinentes, los médicos detectaron un problema que requiere que abandone de inmediato el concurso y sea trasladada de vuelta a España. La noticia ha supuesto un duro golpe para la concursante, que apenas llevaba dos días en el concurso y que, visiblemente afectada y entre lágrimas, reconoció su enorme pesar manifestando: "Me da mucha pena no poder seguir".

Tumbada en la cama y con un collarín, la hija de Raquel Bollo relató con detalle cómo comenzaron sus problemas de salud. Según ha explicado, durante la primera noche le costó dormir y, al despertarse, empezó a notar un fuerte dolor en el cuello. En un primer momento pensó que se debía simplemente a una mala postura derivada de dormir sobre el suelo, pero las molestias fueron empeorando a lo largo de la jornada. Pese a que intentó continuar con normalidad y participó en algunas de las tareas diarias, llegó un momento en el que comenzó a marearse intensamente, recordando el instante preciso: "Me agaché a por el saco, a mi lado estaba Arkano, y me mareé muchísimo".

Poco después, la situación física de la concursante fue a más. Alma se tumbó en la esterilla al continuar con el mareo y empezó a notar hormigueo junto con una evidente pérdida de fuerza en las extremidades inferiores, asegurando: "Levantaba una y al poco rato se me caía, levanté la otra y lo mismo". Fue entonces cuando comenzó a asustarse de verdad, aunque no tenía fuerzas ni para pedir ayuda. Finalmente, su compañero Omar se acercó para preguntarle si se encontraba bien y le pidió que avisara urgentemente al equipo del programa. Alma quiso destacar la rápida atención recibida afirmando: "Gracias a Dios tenemos un equipo médico maravilloso que me ha estado cuidando al cien por cien desde el minuto uno".

Pese a que su evolución médica está siendo favorable, los especialistas han considerado que lo más recomendable es que no continúe en la competición. Se trata de una decisión que ha recibido con enorme tristeza, especialmente porque siente que apenas ha tenido tiempo de demostrar su valía en el concurso, confesando entre lágrimas: "Me da mucha rabia que esto haya pasado a los dos días del concurso. Me gustaría continuar. Para mí irme a mi casa, aunque sé que no he perdido, sería perder porque no me ha dado tiempo a concursar".

Durante este duro proceso también contó con el apoyo de su madre, Raquel Bollo, quien se mostró muy emocionada al conocer el desenlace médico y le transmitió unas palabras de aliento: "La salud es lo primero, tienes dos niños que te necesitan mucho. Todo pasa por algo en la vida y, si no puedes seguir, la vida te volverá a dar otra oportunidad". Asimismo, su madre quiso poner en valor su breve paso por las playas de Honduras dedicándole unas últimas palabras de orgullo: "Estoy muy orgullosa de ti. Si no puede ser, no pasa nada, es un concurso. Lo poquito que has podido demostrar es tan bonito, quédate con eso".