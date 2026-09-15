El panorama televisivo de la noche de este lunes vivió una de las batallas por la audiencia más encarnizadas y de mayor carga política en lo que va de curso académico y televisivo. El choque directo entre dos ofertas informativas y de entretenimiento de primer nivel saldó su pulso con un vencedor indiscutible: Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, congregó masivamente a los espectadores en El Hormiguero de Antena 3, imponiéndose holgadamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecía simultáneamente en El Intermedio de laSexta.

La expectación generada por el líder ceutí, en medio de la convulsión política y diplomática que rodea a la ciudad se tradujo en un contundente liderazgo de pantalla. El formato presentado por Pablo Motos anotó un impresionante 16,7% de cuota de pantalla y casi 2 millones de espectadores en el cómputo global y 17% de share y 2.094.000 espectadores en el momento de la entrevista, convirtiéndose en la opción preferida de la audiencia de manera absoluta en su franja horaria.

Por su parte, la intervención de Pedro Sánchez junto a el Gran Wyoming ofreció un impulso notable para laSexta, llevando a El Intermedio a alcanzar un 12% de cuota de pantalla y 2.094.000 espectadores en el momento de la entrevista y 9,3% de share el programa completo.

La ventaja competitiva cosechada por Vivas en Antena 3 sobrepasó en casi cinco puntos de share al jefe del Ejecutivo, certificando que el testimonio de primera mano sobre la frontera sur despertó un interés muy superior entre el gran público respecto a las explicaciones institucionales de Moncloa.

Las contundentes declaraciones de Vivas

Más allá de la clara victoria en los datos de audimetría, la intervención de Juan Jesús Vivas se distinguió por la firmeza de su discurso a la hora de analizar la actuación del Ejecutivo en la gestión fronteriza. El presidente ceutí fue categórico al exigir que no se utilicen eufemismos para definir lo sucedido, calificando los acontecimientos directamente como "invasión en toda regla" por su dimensión y repercusión, y rechazando tajantemente que se catalogue simplemente como un episodio migratorio rutinario.

Durante la entrevista, Vivas situó las causas del descontrol en Madrid y acusó formalmente al Gabinete de Pedro Sánchez de actuar con indolencia e irresponsabilidad, señalando un manifiesto intento de las autoridades de "no molestar a Marruecos" a costa de la seguridad local. Asimismo, reveló que el Gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias ni se hizo caso a las advertencias y alertas del CNI, lo que a su juicio dejó vendida la soberanía del territorio.

El dirigente autonómico advirtió de que la gravedad del problema va más allá de un conflicto administrativo, afectando de lleno a la integridad territorial de España. En este sentido, arremetió contra la diplomacia española por mantener una "extraordinaria sumisión" ante el país vecino, criticando que se agradezca públicamente el comportamiento de un socio que demuestra reiteradamente no ser fiable. Por último, Vivas denunció la paralización y el bloqueo de miles de expedientes de devolución en la ciudad, exigiendo una actuación estatal inmediata y contundente.

Vivas, decisivo en el dato diario de Antena 3

El duelo político de la noche condicionó el reparto de la audiencia en una jornada en la que Antena 3 volvió a proclamarse como la cadena líder del día tras promediar un destacado 15,0% de cuota de pantalla global. Detrás de ella, La 1 de Televisión Española mantuvo el tipo al hacerse con la segunda posición con un 12,3% de share medio diario, mientras que Telecinco quedó relegada a la tercera plaza tras tropezar en el tramo nocturno con un 8,3%. En el ámbito de las cadenas secundarias, laSexta promedió un 5,8% de cuota global favorecida por el repunte nocturno, mientras que Cuatro firmó un 7,7% en el cómputo diario.

En la cotizada franja del access prime time, la segunda opción del tramo fue La Revuelta en La 1, que reunió a 1.219.000 espectadores con un 10,3% de cuota de pantalla. En Mediaset, First Dates contuvo el pulso en Cuatro marcando un 8,6% de share y 1.005.000 fieles.

Posteriormente, en el prime time, En Tierra Lejana, en Antena 3, aprovechó el gran arrastre del programa de Pablo Motos para situarse como la opción preferida de la noche con un 13,7% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores. Le siguió de cerca MasterChef en La 1, que anotó un 12,3% de share y reunió a 658.000 seguidores, mientras que la principal apuesta nocturna de Telecinco, La Isla de las Tentaciones, acusó la fragmentación del consumo y debió conformarse con un 12,3% de cuota y 747.000 espectadores.

Finalmente, el consumo televisivo en la sobremesa estuvo fuertemente marcado por el seguimiento de la actualidad. Antena 3 Noticias 1 revalidó su título como el informativo más visto de toda la televisión en España tras alcanzar un formidable 24,5% de cuota de pantalla y congregar a 2.221.000 espectadores. A notable distancia, la oferta informativa de la televisión pública, el Telediario 1 de La 1, se afianzó en la segunda posición con un 15,2% de share y 1.376.000 seguidores.