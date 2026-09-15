El regreso de Joaquín Prat a Telecinco revoluciona su parrilla: así quedarán las mañanas

El regreso de Joaquín Prat a la pantalla de Telecinco ya tiene fecha. Tras alejarse temporalmente de los platós para disfrutar de su baja por paternidad, el comunicador volverá a ponerse al frente de El Tiempo Justo el próximo lunes 21 de septiembre. Su incorporación coincidirá con el arranque de la segunda temporada del espacio, un estreno que viene acompañado de un giro estratégico decisivo por parte de Mediaset para intentar revitalizar sus índices de audiencia.

El motivo principal de esta reestructuración radica en el flojo rendimiento que el programa cosechó durante su primera etapa. Emitido en la primera parte de la tarde, de 15:50 a 18:30 horas, el formato de actualidad no consiguió consolidarse frente a la competencia ni alcanzar los objetivos de la cadena de Fuencarral. Ante esta situación, el grupo audiovisual ha optado por un rescate en toda regla, retirando el espacio de la sobremesa para trasladarlo a las mañanas, un terreno donde la presencia de Joaquín Prat ha demostrado históricamente una mayor solidez y arraigo entre los espectadores.

Aunque la cadena aún no ha hecho oficial el diseño definitivo de su nueva parrilla, los planes de la directiva pasan por encajar El Tiempo Justo en la franja que va de 12:00 a 13:30 horas. Este movimiento alterará notablemente el equilibrio de la programación matinal: el programa tomará el relevo directo de El Programa de Ana Rosa (09:00 a 12:00 horas) y provocará un importante ajuste en Vamos a Ver. El espacio conducido por Patricia Pardo verá reducida su presencia en pantalla prácticamente a la mitad, quedando relegado al tramo de 13:30 a 15:00 horas, una franja de acceso a la sobremesa que suele presentar mayores complicaciones de cuota para la cadena.

Con este reparto, la dirección del programa —liderada por Óscar de la Fuente y Patricia Lennon— busca aprovechar el arrastre de público del primer tramo del día. Para acompañar el cambio de horario, el formato sufrirá una remodelación integral que incluirá la incorporación de nuevas secciones y un plantel renovado de colaboradores, con la intención de ofrecer un enfoque más dinámico de la actualidad.

Por su parte, la mañana de Telecinco quedará dominada por hasta cuatro espacios vinculados a la productora de Ana Rosa Quintana, lo que obligará a Vamos a Ver a reorientar sus contenidos hacia la crónica social, la prensa del corazón y el seguimiento de los realities de la casa.