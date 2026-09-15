Iker Jiménez se ha convertido en uno de los grandes nombres de la última edición del FesTVal, celebrada este fin de semana en Vitoria-Gasteiz. El reconocido rostro de Cuatro acudió a la cita para recoger un galardón otorgado a Horizonte, espacio que capitanea junto a Carmen Porter y que se ha consolidado como una de las bazas clave de la cadena. Durante su discurso de agradecimiento, el periodista no solo quiso destacar el valor de este reconocimiento, sino que también aprovechó para rememorar una reveladora anécdota personal con Pablo Motos que choca directamente con su situación profesional presente.

En su intervención, el comunicador mostró un sincero agradecimiento a la organización del certamen por la "valentía" demostrada al premiar un formato caracterizado por el análisis directo y el debate de la actualidad más convulsa. "Horizonte es otra cosa que no esperábamos", confesó Iker Jiménez al evaluar la evolución del proyecto, explicando que el formato ha terminado imponiéndose con firmeza en la parrilla televisiva debido a que "el misterio de la actualidad ha superado al de la paranormalidad".

Asimismo, el presentador echó la vista atrás para recordar cómo nació su fascinación por el medio desde que era un niño. Tras relatar que vivió "la Transición a través de Televisión Española", reconoció que en aquel momento soñaba con llegar a ser como esos "grandes profesionales" a los que admiraba al otro lado de la pantalla. Años después, ese anhelo infantil se materializó con la llegada de Cuarto Milenio a Mediaset y se amplió durante la pandemia con el nacimiento de Horizonte.

Lo que comenzó como un proyecto coyuntural ha terminado transformando por completo la rutina del periodista. A comienzos de este año, y tras una prueba temporal de un mes pensada para aprovechar sus elevados índices de audiencia, el espacio dio el salto al access prime time de Cuatro para ocupar el hueco de First Dates tras el traslado del programa de citas a Telecinco. Esta decisión estratégica ha llevado a Iker Jiménez y Carmen Porter a multiplicarse en pantalla con una presencia casi diaria, un escenario que el propio comunicador jamás imaginó para su carrera.

"El mundo del misterio me apasionaba, y la tele es un milagro, y mágico también, porque ahora estamos haciendo actualidad, cosa que nunca hubiera pensado", explicó el comunicador antes de revelar el contenido de un encuentro casual con el líder de El Hormiguero. "Un día me encontré a Pablo Motos en un restaurante y le dije: 'Mira macho, toda tu popularidad y lo que ganas es maravillosa, pero no te arriendo la ganancia, nunca haré un programa diario'. Y aquí estoy, es la magia de la tele", rememoró entre sonrisas, dejando patente cómo la dinámica de la industria de la televisión ha terminado desmintiendo sus propias predicciones.