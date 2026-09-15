Silvia Intxaurrondo gana el juicio contra RTVE y mantendrá su sueldo de más de 250.000 euros

Silvia Intxaurrondo ha ganado el principal punto de la batalla judicial que mantenía desde hace casi un año con RTVE por sus condiciones salariales, tras resolverse la demanda interpuesta contra la Corporación Pública a raíz de la regularización de su situación laboral. La resolución da la razón a la periodista en su exigencia de mantener los emolumentos que percibía cuando dirigía y presentaba La Hora de La 1 a través de su sociedad mercantil, exigiendo el mantenimiento de esa equivalencia de ingresos mientras continúe desempeñando ambas responsabilidades en la cadena.

Según la información publicada en exclusiva por el diario El Mundo, el fallo establece que la presentadora debe percibir una retribución anual equivalente a la que venía cobrando antes de la regularización dictada por la Inspección de Trabajo. Tras pasar a ser trabajadora indefinida no fija, su asignación económica estará sujeta al convenio colectivo de RTVE, por lo que cobrará el salario base estipulado en las tablas salariales de la Corporación y completará la diferencia superior hasta alcanzar los más de 250.000 euros anuales mediante complementos salariales.

La sentencia recalca expresamente que este nivel retributivo no queda consolidado de manera permanente en su nómina laboral, sino que está estrictamente supeditado a que continúe ejerciendo las funciones de dirección y presentación del matinal.

Por otra parte, la decisión judicial ha rechazado de forma tajante otros aspectos clave de las pretensiones planteadas por la periodista en su demanda. El juez ha desestimado la existencia de una cesión ilegal de trabajadores en la relación contractual previa entre RTVE, la periodista y su empresa Sukun Comunicación.

Asimismo, el fallo limita las pretensiones de la presentadora en cuanto a los traslados en transporte privado, determinando que RTVE únicamente deberá garantizarle el transporte de ida a Prado del Rey cuando su horario de incorporación sea anterior a las seis de la mañana, tal y como marca el convenio laboral, y denegando la obligación de prestar el servicio de retorno a su domicilio. La resolución abre la puerta a la presentación de un recurso de súplica, por lo que la causa legal podría prolongarse en instancias superiores.