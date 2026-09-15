Un desequilibrado violento y el hermano cani de Oscar Puente

Entre las parejas concursantes de esta edición hay dos relaciones evidentemente tóxicas. Por supuesto, nos referimos a Kiko y Paola por un lado y Gema y Rubén por otro. Es asombrosa la manera en que ellas viven sometidas al capricho intolerante de dos personajes tan ridículos, pero el amor es ciego y, en ocasiones, también retrasado mental.

Si el novio de Paola nos brindó un espectáculo bochornoso en el anterior programa, en este último pulverizó todas las plusmarcas de la vergüenza ajena. El tipo prohibió a su novia que eligiera a un soltero y, cuando no se salió con la suya, cogió un berrinche impropio de una persona de más de cinco años. Se rompió la ropa, gritó, la emprendió a puñetazos con la arena de la playa (hay que ser lerdo) y, para completar el sainete, amenazó a Paola con traicionarla. Después les dijo a sus compañeros que sus novias eran extraordinarias mientras que la suya era una m…, un gesto que nos permite acotar la madurez del muchacho y la educación que ha recibido desde chiquitín. El hecho de que por la noche se pusiera unas gafas de sol en la cabeza es otra pista interesante para saber cómo funciona la mente del novio de Paola. Por el bien de ambos, ojalá salgan tarifando cada uno por su lado cuando acabe este psicodrama.

No nos olvidamos de ti, Rubén, campeón. ¿Nadie se ha dado cuenta de su parecido con el ministro tuitero? Es Óscar Puente con 30 años menos, una oreja perforada y medio cuerpo lleno de tatuajes. El tipo, además, hace honor a esa filiación estética con la manera en que grita a su todavía novia, a la que abroncó por elegir mal al soltero, según su opinión. Rubén se sacó el anillo y lo tiró al suelo, un momento magnífico para que Gema le hubiera tomado la palabra y se hubiera ido en brazos de un nuevo amor a vivir la vida sin gritos y sin cuernos, las dos cosas que caracterizan fundamentalmente a su actual relación.

Pero el drama principal lo tenemos en la pareja que forman Nacho y Náyades (puñetero nombrecito). ¿Qué está pasando aquí? Pues muy sencillo, señora, que ella va a ser la primera en poner un soberano par de cuernos en la presente edición. Enfatizamos el adjetivo porque, como recordarán, Nacho es primo tercero o algo de Felipe VI, lo que no le va a evitar ser víctima de la traición de su bella pareja, que en apenas dos programas ya está profundamente encandilada con el italiano Andrea, un piernas de tres al cuarto, que se la va a llevar al catre como hizo con Sandra en la pasada edición.

El borbónido huele a cuerno quemado y no se va a equivocar, a tenor de lo que ya hemos visto en el último programa. Pero a Nacho hay que reconocerle la elegancia en la forma en que acepta su destino, algo de lo que deberían tomar ejemplo ese par de arrabaleros desquiciados que responden a los nombres de Kiko y Rubén. La realeza acepta sus desgracias sin amenazar, gritar desaforadamente o lanzar puñetazos, algo que debería servir de ejemplo para que los espectadores más jóvenes vean que también en estos programas se puede actuar con dignidad.

Seguimos odiando a Kiko y despreciando profundamente a Rubén. Nacho tiene todas nuestras simpatías y su novia, la del nombrecito, nuestras esperanzas de que va a tomar el relevo de la bella Leila, de recuerdo imborrable para los que seguimos este espacio cultural.

Este próximo miércoles hay hoguera de ingenieros y, por el avance que nos ha adelantado Telecinco, hay cornamentas que van a empezar a brotar aunque no estemos en primavera. La apuesta en estos momentos es cuánto va a durar la tablet sin romperse o quién será el primer novio traicionado que tratará de llegar corriendo como un loco a la otra casa, con el riesgo de encontrarse a su pareja "fluyendo" con un soltero, que a ver qué necesidad.