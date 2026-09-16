El susto de José Andrés tras impactar su avión con aves: "El sonido de los motores no era el habitual"

Un avión de Iberia que había despegado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Dallas (Estados Unidos) se ha visto obligado a regresar a la capital después de sufrir un impacto con aves durante el vuelo. Entre los pasajeros se encontraba el cocinero José Andrés, que ha relatado posteriormente lo ocurrido a través de sus redes sociales.

La aeronave pudo aterrizar de nuevo en Barajas sin que se produjeran más incidencias. José Andrés ha explicado que durante el vuelo percibió que algo no funcionaba con normalidad. "El sonido de los motores no era el habitual", ha señalado el cocinero, que ha agradecido la actuación tanto de los pilotos como del resto de la tripulación.

A su llegada al aeropuerto madrileño, efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos esperaban ya al avión en la pista como medida de precaución. José Andrés también ha reconocido la labor de los servicios de emergencia desplegados: "¡Gracias a todos!".

My flight to Dallas with @Iberia has to go back to Barajas. Because an impact with birds…Super profesional de pilots and crew…is funny because the sound of the motors was not the usual one and I thought :mmmm! Funny and before I know we are landing…hopefully all will be ok! pic.twitter.com/qF2y0rwzfm — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) September 15, 2026

Comprobaciones antes de regresar

Controladores Aéreos ha ofrecido más detalles sobre la incidencia a través de su cuenta de X. Según han explicado, una vez conocida la situación se facilitó a la aeronave una zona en la que permanecer mientras la tripulación realizaba las comprobaciones necesarias antes de emprender el regreso.

"Desde el centro de posición de Madrid les posicionamos vectores y les damos un patrón de espera hacia el sur para que los pilotos puedan hacer sus comprobaciones antes de regresar al aeropuerto", han indicado en un vídeo publicado en redes sociales.

Los controladores han señalado además que este tipo de vuelos de larga distancia despegan con una importante cantidad de combustible, circunstancia que puede condicionar las maniobras previas a un aterrizaje imprevisto. "Al estar bastante cargados de combustible, es posible que necesiten hacer alguna descarga del mismo", han explicado.

Aterrizaje en la pista 32 izquierda

En este caso, finalmente no fue necesario prolongar la espera. "Los pilotos os comunican que no es necesario hacer esperas adicionales, así que los reconducimos dándole vectores hacia la pista 32 izquierda", han relatado desde Controladores Aéreos.

El avión completó finalmente el aterrizaje en Madrid sin problemas. Una vez en tierra, José Andrés confirmó que la incidencia había quedado resuelta sin consecuencias: "Aterrizamos perfectamente y todo está bien".