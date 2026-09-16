La clave oculta de la victoria de Intxaurrondo contra TVE: hay una condición para mantener sus más de 250.000 euros

La victoria judicial de Silvia Intxaurrondo frente a Radio Televisión Española no supone un salario blindado ni vitalicio para la periodista, sino una compleja ingeniería financiera laboral atada estrictamente a sus funciones actuales. Aunque el fallo exige a la Corporación pública restablecer los emolumentos que la comunicadora percibía antes de la regularización de su contrato —alrededor de 253.000 euros anuales—, la sentencia deja al descubierto una letra pequeña determinante: la cuantía global no se consolida como un sueldo fijo inherente a su condición de trabajadora, sino que depende de su continuidad al frente de La Hora de La 1.

Según detalla el diario El Mundo, el nudo gordiano del dictamen judicial radica en la desproporción entre el sueldo base que le corresponde a la periodista según las tablas de la televisión pública y los pluses requeridos para alcanzar la cifra dictaminada. La reestructuración contractual realizada por RTVE le asignó a Intxaurrondo un salario base de 2.201,84 euros mensuales en 14 pagas (aproximadamente 30.825 euros al año).

Para cumplir con la resolución y restituir los ingresos pactados con anterioridad —cuando facturaba la prestación de sus servicios mediante la sociedad productora Sukun—, RTVE tendrá que elevar los complementos salariales vinculados a la presentación y dirección del espacio matinal hasta superar los 222.500 euros anuales. Esta cifra duplica con creces los 110.000 euros de pluses que se le venían abonando tras su regularización.

Esta solución ha desencadenado una fuerte polvareda en el seno del ente público por el encaje jurídico y ético de la medida. El sindicato USO ha liderado las críticas al cuestionar abiertamente cómo la Dirección de la empresa pretende amoldar una compensación tan excepcional a la plantilla dentro del marco normativo interno. A juicio de la central sindical, la aplicación flexible de los límites salariales para determinados perfiles resulta difícilmente compatible con un Convenio Colectivo al que está supeditado el resto de los trabajadores de la Corporación.

El alcance temporal y operativo del pronunciamiento judicial sitúa la validez de estos complementos desorbitados únicamente mientras Intxaurrondo siga dirigiendo y presentando La Hora de La 1. Si la Dirección del Ente Público decide en el futuro apartarla de la franja matinal, modificar sus atribuciones o asignarle un formato distinto, el escudo económico decaería de inmediato: su retribución pasaría a calcularse de forma estricta según las tablas convencionales aplicables al nuevo puesto que desempeñe.

Ante este escenario, la Dirección de RTVE evalúa la estrategia jurídica a seguir. La Televisión Pública se debate entre acatar el fallo y asumir la controvertida nómina adaptada o, por el contrario, interponer un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar revocar una resolución que abre un precedente sin parangón en la gestión de los recursos humanos de la Entidad Pública.