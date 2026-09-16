La Sexta, al límite: la cadena se hunde en mínimos históricos tras el pinchazo de su último estreno

El inicio del nuevo curso televisivo ha traído consigo una sombra de preocupación en los despachos de Atresmedia dedicados a laSexta. La noche del martes confirmó los peores temores con el estreno de Congelados, la nueva apuesta de entretenimiento para el prime time de la cadena verde, que ha pinchado estrepitosamente en su primera toma de contacto con los espectadores al reunir únicamente a 294.000 fieles y anotarse un pobre 3,7% de cuota de pantalla. El formato, pensado para revitalizar la franja nocturna y ofrecer una alternativa fresca, quedó completamente arrollado por la oferta de la competencia directa e indirecta, dejando al canal en una posición de absoluta vulnerabilidad.

El contraste con su rival más inmediato, Cuatro, resulta demoledor al analizar los datos del martes 15 de septiembre. Mientras laSexta sufría en el horario estelar, el canal secundario de Mediaset vivía una jornada de gloria gracias al rendimiento en tándem de Horizonte y Código 10. El espacio liderado por Iker Jiménez no solo conquistó a un 9,6% de la audiencia y 1.102.000 espectadores en el access prime time —superando incluso a La Revuelta de David Broncano en La 1 (9,2% y 1.062.000)—, sino que sirvió de plataforma perfecta para que el programa de investigación conducido por Nacho Abad se disparara en el prime time con un excelente 10,9% de share y 619.000 seguidores.

Así, Cuatro superó en casi tres veces los registros del estreno de Congelados, demostrando una pegada y una fidelidad de público que laSexta no logra replicar en sus citas nocturnas.

Antena 3 se coronó un martes más como la reina indiscutible del prime time apoyada en el crecimiento de la serie En tierra lejana, que lideró con un 14,3% de cuota y 871.000 espectadores tras el sólido colchón previo de El Hormiguero (12,9% y 1.456.000 espectadores). Por su parte, Telecinco mantuvo el tipo gracias al tramo principal de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie, que cosechó un 12,7% de cuota y 694.000 espectadores, mientras que La 1 de TVE resistió en la noche cinematográfica con la emisión de la película Spectre dentro de su contenedor Bond, martes Bond, obteniendo un 7,2% de share y 438.000 televidentes.

La brecha de Congelados fue tan acusada que apenas logró superar en un punto a las ofertas de la televisión pública cultural; en La 2, la sesión doble del espacio Versión Española con la cinta L'avia i el foraster promedió marcas del 4,5% y 4,7% de share, pisando los talones a la gran apuesta de estreno de laSexta. Este duro traspié contribuyó decisivamente a que laSexta cerrara el martes en un modesto 5,5% de cuota diaria global, muy por detrás del 7,9% firmado por Cuatro y del 14,5% con el que Antena 3 lideró holgadamente la jornada.

El desafío de sobrevivir al frío del 'prime time'

Congelados desembarcó en la parrilla de laSexta como una adaptación internacional pensada para conjugar el humor absurdo, el esfuerzo físico y la telerrealidad en un plató acondicionado a temperaturas bajo cero. La premisa del concurso pone a prueba a un grupo de parejas de concursantes —que van desde famosos del panorama televisivo hasta participantes anónimos— obligándoles a enfrentarse a retos de agilidad, cultura general, memoria y resistencia física dentro de una gigantesca cámara frigorífica ambientada a grados bajo cero. Para dinamizar el ritmo de la emisión, el espacio cuenta además con cameos de personajes populares que actúan como "obstáculos vivientes" o aliados temporales en las distintas rondas de eliminación.

La mecánica principal del programa se estructura en diversas fases donde el frío actúa como el enemigo definitivo y el gran factor distractor. Los concursantes no solo deben responder a preguntas contra reloj o resolver rompecabezas de gran complejidad, sino que deben hacerlo ataviados con vestimentas mínimas o realizando ejercicios que aceleran el agarrotamiento muscular y la pérdida de concentración por hipotermia simulada.

A medida que avanza el reloj, el plató desciende paulatinamente su temperatura, incrementando el valor económico de los retos pero reduciendo el margen de error de los participantes. Aquella pareja que consigue superar las distintas tandas de eliminación accede a la ronda final, donde se disputan un bote metálico acumulado si logran mantener la cabeza fría durante una prueba decisiva de precisión. Sin embargo, a tenor del frío recibimiento registrado en su debut (3,7%), parece que el verdadero reto del formato no será congelar a sus participantes, sino evitar que la propia audiencia termine por abandonar definitivamente la emisión.

LaSexta, ahogada por la falta de audiencia

El estrepitoso debut de Congelados no es un hecho aislado, sino la confirmación de lo que ya se define desde diversos sectores del análisis de consumo televisivo como una de las crisis de audiencia más complejas en la historia de laSexta, tal y como ya analizamos en Libertad Digital. La cadena atraviesa un desgaste estructural que afecta tanto a la franja de debate e información que históricamente vertebró su éxito como a los formatos de entretenimiento, investigación y reportaje. El modelo de televisión en directo enfocado al análisis político muestra signos evidentes de agotamiento, provocando una fuga constante de espectadores hacia competidores en abierto como Cuatro, La 1 o las nuevas ventanas autonómicas y de opinión.

El desplome se percibe de forma dramática en la franja matinal, la antigua joya de la corona del canal. El espacio de análisis Al Rojo Vivo, capitaneado por Antonio García Ferreras, ha iniciado el curso encadenando mínimos históricos. Tras arrancar la temporada con un 6,7% de cuota y registrar caídas previas del 6,2%, el formato cayó en emisiones recientes hasta un escueto 5,5% de share y apenas 196.000 espectadores. Incluso el contenedor humorístico Aruser@s, que durante años dominó la primera hora de la mañana rozando o superando el 20% de cuota, ha iniciado la temporada en un terreno sensiblemente más ajustado alrededor del 12% de share.

La debilidad matinal se traslada de forma inmediata a los servicios informativos y a las ofertas de sobremesa y tarde, incapaces de levantar el flujo de espectadores. laSexta Noticias 14h se ha quedado estancada en marcas que oscilan entre el 6,7% y el 7,0% de cuota, mientras que la edición vespertina laSexta Noticias 20h languidece en torno al 6,0% de share. En la sobremesa, Zapeando apenas resiste instalado entre un 5,5% y un 5,9% de cuota de pantalla, seguido por el magacín Más Vale Tarde, presentado por Iñaki López, que se sitúa entre el 5,0% y el 5,5% de share. El desplome de la tarde se extiende de igual manera a la programación del fin de semana, donde la nueva temporada de La Roca refrendó su debilidad al debutar por debajo del 4,0% de cuota.

Sin embargo, es en la franja nocturna donde la cadena muestra su mayor incapacidad para rentabilizar sus grandes marcas y novedades. El informativo de autor laSexta Clave, conducido por Rodrigo Blázquez, ha tocado fondo con mínimos del 3,2% de share y apenas 320.000 seguidores. En el terreno del puro entretenimiento, la gran apuesta para la franja estelar, Cara al Show con Marc Giró, no ha logrado cuajar en la parrilla tras registrar en su arranque de temporada un escaso 4,8% de cuota y 357.000 espectadores, cayendo a cotas del 3,6% en pases posteriores. De igual forma, el formato gastronómico de Alberto Chicote, Pesadilla en la Cocina, ha firmado una severa curva descendente hasta registrar un preocupante 3,0% de share.

Los formatos emblemáticos de reportaje e investigación tampoco escapan a este desgaste generalizado: la nueva tanda de entregas de Salvados se ha tenido que conformar con promedios del 5,5% de cuota, al tiempo que las emisiones habituales de Equipo de Investigación han cedido terreno hasta moverse entre el 3,9% y el 4,3% de share. Finalmente, la gran mesa de debate de los sábados por la noche, laSexta Xplica con José Yélamo, tampoco consigue despegar al oscilar en un tibio entorno del 5,0% de cuota.

El diagnóstico de los datos dibuja un escenario crítico para la cadena, que queda atrapada en marcas del 5% sin que ninguno de sus programas de estreno logre actuar de detonante para el cambio.