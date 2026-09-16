Nuevo logro para Horizonte: Iker Jiménez ya supera en audiencia a David Broncano

La batalla por el liderazgo televisivo ha vivido una jornada especialmente sintomática del estado actual del consumo de pantalla en España. Antena 3 ha vuelto a consolidar su hegemonía diaria al firmar un 14,5% de cuota de pantalla global, apoyándose en la solidez de sus espacios informativos, el rendimiento sostenido de sus ofertas de tarde y un prime time que volvió a decantarse a su favor.

El gran titular de la jornada se ha producido en la disputada franja del access prime time, donde se ha registrado un movimiento que ya venía días acercándose: Horizonte, la apuesta de Cuatro conducida por Iker Jiménez, ha logrado superar de forma directa a La Revuelta en La 1 de TVE. El espacio de la cadena pública, centrado en esta entrega en las entrevistas a Franco Colapinto y Jordi Savall, se ha tenido que conformar con un 9,2% de cuota de pantalla y 1.062.000 espectadores. Por su parte, el análisis y debate de Cuatro se elevó hasta un destacado 9,6% de cuota y 1.102.000 seguidores, imponiéndose en número de fieles y en cuota sobre el formato de la televisión pública.

La franja estuvo liderada de nuevo por El Hormiguero en Antena 3, que con la visita de José Coronado y Martiño Rivas registró un 12,9% de share y 1.456.000 espectadores.

En el bloque central del prime time, la ficción de Antena 3 En Tierra Lejana confirmó su excelente dinámica al subir hasta un 14,3% de cuota de pantalla (871.000 espectadores), liderando la oferta nocturna frente al tramo principal de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie en Telecinco, que reunió a un 12,7% de la audiencia (694.000 espectadores). En la misma cadena, Código 10 continuó dando grandes alegrías a Cuatro al destacar con un sólido 10,9% de cuota. La cruz de la noche la vivió laSexta, donde el estreno de Congelados firmó un flojo 3,7% de audiencia, quedando muy descolgado de la oferta mayoritaria.

El análisis diario de las grandes cadenas deja a Antena 3 en lo más alto del podio (14,5%), seguida por La 1 (11,3%), Telecinco en tercera posición (8,7%), Cuatro en un notable ascenso (7,9%) y laSexta cerrando las principales opciones con un 5,5%.