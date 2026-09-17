David Broncano toca fondo en La 1: 'La Revuelta' ya es la cuarta opción de la noche

No está siendo un arranque de temporada fácil para La Revuelta. El espacio conducido por David Broncano en TVE ha encadenado varias jornadas marcadas por una clara discreción en sus métricas y una tendencia a la baja que ha terminado por encender las alarmas en la cadena pública. Muestra del complejo arranque de curso es que el formato ha bajado del 10% de cuota en tres de las siete emisiones que lleva este curso. El punto de inflexión más severo se vivió este miércoles 16 de septiembre, cuando el programa firmó un flojo 9,7% de share y congregó a 1.101.000 espectadores, unos datos que consumaron una noche negra para el show al relegarlo hasta la cuarta opción del público en su franja competitiva directa.

En la franja global del access de ese mismo miércoles, en el tramo comprendido entre las 21:49 y las 23:23 horas, La Revuelta cosechó un 9,7% de cuota y 1.100.000 seguidores de media, viéndose claramente superada por sus más directos rivales. El Hormiguero en Antena 3 retuvo el liderazgo con un 11,8% de cuota de pantalla y 1.339.000 televidentes.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche vino dada por la segunda plaza, donde se produjo otro sorpasso a cargo de Horizonte. El espacio de Cuatro liderado por Iker Jiménez y Carmen Porter escaló hasta un 10,4% de share y 1.181.000 espectadores, impulsado por su segundo mejor resultado de la presente temporada.

Incluso First Dates en Telecinco logró situarse por delante del programa de RTVE al promediar un 9,9% y 1.120.000 fieles, relegando definitivamente al show de Broncano a la cuarta posición.

Esta senda de registros no ha sido un hecho aislado dentro del devenir de las primeras entregas del curso. El descenso en el seguimiento del formato guarda una correlación directa y sistemática con la emisión de grandes acontecimientos deportivos retransmitidos en la televisión de pago. Al menos eso es lo que asegura Broncano para justificarse, tal y como expresó durante la emisión del programa del miércoles. Al inicio de la entrega, el presentador preguntó si había motivo para agradecer los datos cosechados la noche previa, reculando de inmediato: "No, ayer de audiencias no, que había fútbol. Es que el fútbol... viene un partido de liga un martes como detrás de un seto...".

El humorista jiennense continuó expresando su desazón por el impacto impredecible de los calendarios deportivos en los audímetros: "Yo tan tranquilo diciendo que el programa estuvo muy guapo, que íbamos a hacer un dato muy alto, y de pronto Madrid-Elche. A tomar por culo. Es increíble". Frente al lamento del presentador, los integrantes del equipo trataron de suavizar la lectura de las cifras y buscar consuelo en otros frentes. El codirector y colaborador Ricardo Castella intervino para animarle señalando: "Bueno, agradece que, aunque hubo fútbol, nos vio alguien", a lo que Broncano contestó: "Sí, nos vio gente, pero joder". Ante esta réplica, Castella no dudó en recordar la fuerza del programa en diferido agregando que "se puede ver en RTVE Play", mientras que Grison sumó otro argumento positivo apuntando que "en Instagram hemos tenido buenos datos".

Aunque desde el programa lo achaquen al fútbol, este progresivo debilitamiento de los registros prolonga una clara dinámica de desinterés y desgaste que el formato ya venía acusando desde la recta final de la temporada anterior. La extrema sensibilidad demostrada ante la competencia de eventos deportivos, la actualidad informativa y la dificultad para retener a las audiencias más jóvenes ponen de manifiesto que los síntomas de agotamiento detectados en el curso pasado lejos de remitir, se han consolidado como un problema estructural para el show en el access prime time de La 1.