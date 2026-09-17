La atinada parodia de Zapatero en 'El Hormiguero': "Las joyas vinieron en unos huevos sorpresa"

Carlos Latre ha vuelto este miércoles a El Hormiguero para ponerse de nuevo en la piel de un expresidente del Gobierno. Después de su imitación de Pedro Sánchez, el humorista ha caracterizado a José Luis Rodríguez Zapatero y ha protagonizado junto a Pablo Motos una entrevista ficticia cargada de ironía sobre las joyas encontradas en la caja fuerte, que además el personaje llevaba en el programa.

Motos ha recibido al supuesto Zapatero haciendo referencia precisamente a la cantidad de joyas que lucía. "¿Dónde va usted con tantas joyas?", le ha preguntado antes de añadir que "parece un Omar Montes".

Latre ha respondidol entregando algunas de esas joyas al público y ha recurrido an la mítica frase del expresidente para justificar el gesto: "Porque ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".

Hoy está con nosotros el doble de acción de Zapatero, ¡@Carlos_Latre! #PabloLópezEH pic.twitter.com/c01zq8IlC5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2026

La conversación ha girado entonces hacia el supuesto origen de las joyas. Motos ha preguntado directamente al personaje de Zapatero de dónde habían salido. La respuesta fue la siguiente: "Un día compré tres huevos sorpresa, uno para mí, dos para mis hijas", explicó Latre, antes de asegurar que tuvo la "mala suerte" de que los tres venían "repletos de joyas".

Según la historia construida por el humorista, fueron tres kilos de joyas y su secretaria, a la que llamó Gertrude —haciendo referencia a la real Gertrudis—, las habría guardado en una caja fuerte por error. "Se confundió y las metió en la caja fuerte, pensando que era basura", ha afirmado.

"No tengo nada que esconder"

Latre ha continuado con la broma al presumir de llevar las joyas encima porque, según su personaje, "no tengo nada que esconder". "Lo importante es la transparencia", ha añadido, antes de describir uno de los diamantes que llevaba como una pieza de 32 quilates con engarce de platino que estaría valorada, irónicamente, "en 3 euros".

Motos ha insistido entonces en la cuestión fiscal y ha preguntado al supuesto Zapatero por qué no había declarado las joyas a Hacienda. "No hay afán patrimonial", ha respondido Latre.

La entrevista también ha introducido referencias a otras supuestas explicaciones sobre el origen de las piezas. Ante la pregunta de Motos sobre si se las había regalado el rey de Arabia Saudí, Latre ha respondido que no recordaba quién se las había regalado: "Algún rey, algún rey sería". Cuando Motos le ha recordado que acababa de decir que habían aparecido en unos huevos sorpresa, el imitador ha rematado: "Sí, el rey me regaló unos huevos sorpresa".

Las hijas del expresidente

La parodia también ha incluido una referencia a las hijas del expresidente. Preguntado por ellas, Latre ha respondido que "son góticas, como la Catedral de Burgos". Después, siguiendo con la sátira, ha asegurado que ambas "no paran de trabajar" y ha relatado que una empresa les habría pagado 20.000 euros por bajar la basura de casa.

"Una empresa seria, una empresa formal, una empresa de un amigo mío", ha afirmado el personaje, refiriéndose a Julito Martínez.

El tramo final ha vuelto a centrarse en las joyas. Latre ha ofrecido a Motos unos pendientes de platino con un diamante central y ha vuelto a exagerar su supuesto valor, antes de cerrar la intervención con una referencia a su personaje: "Ante todo, socialismo, ¿eh? Tener poco y dar mucho".

La imitación se suma así al regreso de Carlos Latre a la sección de imitaciones de El Hormiguero, donde el humorista está recuperando sus caracterizaciones de personajes conocidos.