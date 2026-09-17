Tensión en 'Supervivientes': asaltan la isla y obligan a intervenir al Ejército de Honduras

La tensión ha vuelto a escalar a niveles máximos en los Cayos Cochinos de Honduras, convirtiéndose de nuevo en el gran dolor de cabeza para la producción de Supervivientes All Stars 3. Lo que debía ser una vibrante entrega de Tierra de nadie este pasado martes 15 de septiembre se transformó en un ejercicio de improvisación, tensión y máxima seguridad. Un nuevo enfrentamiento con miembros de la comunidad garífuna irrumpió directamente en las zonas de rodaje, obligando a replegar a los concursantes, cancelar las pruebas exteriores y desplegar a efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas hondureñas en el archipiélago.

La alerta saltó horas antes de la emisión del programa, cuando empezaron a difundirse impactantes imágenes en redes sociales. En ellas se observaba cómo un nutrido grupo de manifestantes lograba desembarcar en Cayo Menor —uno de los epicentros neurálgicos del reality— y adentrarse en la propia zona de convivencia. La irrupción sorprendió de cerca a concursantes como Rubén Torres, Ivana Icardi y Chiqui, así como a varios miembros del equipo técnico. Los manifestantes no se limitaron a una protesta pasajera, sino que levantaron un campamento improvisado con tiendas en plena costa con la firme intención de mantener un plantón indefinido.

💥¡TENSIÓN MÁXIMA EN LOS CAYOS! - Los Garifunas han tomado Playa Uva, donde han acampado y ya llevan 3 días de protestas contra #Supervivientes y cada vez la situación es más complicada y tensa. Espero que todo esto acabe pronto y de buenas maneras para todos. #SVAllStars pic.twitter.com/TkRm2M1zcg — LA RANA VERDE (@LaRana_Oficial_) September 16, 2026

Ante el inminente riesgo para la seguridad del equipo y la viabilidad de la emisión, la respuesta de las autoridades locales no se hizo esperar. Agentes policiales y efectivos militares irrumpieron en el cayo para desalojar la concentración y establecer un cordón de seguridad permanente en el litoral. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) se ha condenado tajantemente la intervención militar, asegurando que se trataba de una protesta estrictamente pacífica y denunciando el uso desproporcionado de la fuerza, la destrucción de su campamento, la incautación de pertenencias e incluso agresiones físicas a una de las participantes.

Las consecuencias de la protesta sobre el formato televisivo fueron inmediatas, obligando a la organización del concurso a tomar la drástica decisión de cancelar el imponente circuito de obstáculos preparado en Cayo Menor para la primera prueba de recompensa grupal de esta edición. Con el exterior bloqueado y por prudencia, el programa tuvo que reestructurarse en tiempo récord para sacar adelante el contenido previsto.

Prácticamente toda la gala se desarrolló de forma anómala en el interior de la Palapa. Con María Lamela al frente de la conducción desde Honduras, el peso del formato recayó de manera casi exclusiva en las dinámicas de convivencia, los debates y los enfrentamientos acaecidos dentro de la estructura techada. Los supervivientes únicamente abandonaron la Palapa durante escasos minutos para realizar la ceremonia de salvación de uno de los nominados, evitando así cualquier exposición en las playas. Se trata de un hecho insólito para las entregas de los martes, caracterizadas históricamente por un ritmo dinámico volcado en los juegos de playa y el despliegue físico.

El impacto del conflicto también afectó a uno de los momentos estelares de la noche: la incorporación de Laura Cuevas como nueva concursante en sustitución de Alma Bollo, quien abandonó recientemente la aventura por prescripción médica. El tradicional y espectacular salto desde el helicóptero, que habitualmente se realiza sobre las aguas turquesas de los Cayos Cochinos para que el concursante nade hacia la playa principal, tuvo que ser deslocalizado por completo. La organización trasladó el helicóptero a la costa continental, realizando el salto sobre las aguas cercanas al puerto de La Ceiba, frente al hotel donde se hospeda habitualmente el equipo de producción. La conexión fue extraordinariamente breve y la realización cortó la emisión a los pocos segundos de que la concursante tocara el agua, denotando la extrema cautela con la que se gestionó la señal televisiva.

Un conflicto de años

Este nuevo episodio de tensión no es un hecho aislado, sino la cristalización de una compleja disputa de fondo que combina reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios e inquietudes ecologistas. La comunidad garífuna exige el cese de lo que consideran una explotación comercial arbitraria de su territorio ancestral, sustentando su postura en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales han condenado al Estado hondureño por la vulneración de los derechos colectivos y de consulta previa, libre e informada respecto a las actividades turísticas y televisivas desarrolladas en la zona protegida del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Otro de los pilares de la protesta se centra en el impacto ecológico de la producción. Los activistas señalan que la intensa presencia humana, las estructuras pesadas de los juegos y la iluminación nocturna del programa interfieren negativamente en el periodo reproductivo de la tortuga carey una especie catalogada en peligro crítico de extinción que utiliza estas playas para la anidación y eclosión de sus crías.

Frente a estas acusaciones, la postura de Cuarzo Producciones y Mediaset se mantiene firme en la legalidad de su actividad. Juanra Gonzalo, director general de la productora, ha reiterado que las operaciones del concurso se realizan bajo la estricta tutela y autorización de la Fundación Cayos Cochinos, el organismo co-gestor del Parque Nacional. Según la versión oficial de la productora, localizaciones como Playa Uva y Playa Juegos cuentan con los permisos ambientales preceptivos tras haberse certificado que en esos puntos no se ha registrado actividad de anidación de tortuga carey en los últimos 20 años.

Problemas en la anterior edición

El fantasma de la interrupción no es nuevo para la franquicia, ya que la relación entre el reality español y la estabilidad en las localizaciones hondureñas ha atravesado diversos episodios de alta tensión a lo largo de su historia. El antecedente más directo ocurrió en septiembre de 2025, cuando la jornada de estreno de Supervivientes All Stars 2 sufrió un bloqueo casi idéntico. En aquella ocasión, un plantón masivo de la comunidad garífuna en Cayo Menor obligó a la dirección a suspender los icónicos saltos de inauguración desde el helicóptero y la primera prueba del concurso, forzando un rediseño sobre la marcha de la producción durante varias semanas.

La presencia de producciones internacionales en el archipiélago ha sido foco constante de protestas desde hace más de una década. Ya en ediciones de 2017 y 2019, la presencia de lanchas de activistas y la ocupación puntual de cayos por parte de organizaciones comunitarias obligaron a desplegar seguridad privada y a coordinar con la Fuerza Naval de Honduras para blindar las áreas de rodaje. La disputa por el canon económico que recibe la Fundación Cayos Cochinos frente a la falta de retribución o desarrollo directo en las comunidades garífunas locales —como Chachahuate o East End— ha sido el combustible recurrente de estas movilizaciones.

A pesar del despliegue militar y las evidentes alteraciones en la escaleta, la dirección del programa ha confirmado que mantendrá la emisión de la gala del próximo jueves. Sin embargo, este nuevo choque vuelve a dejar en el aire la viabilidad a largo plazo de las grabaciones en el archipiélago y evidencia que el conflicto social y ambiental en los Cayos Cochinos está lejos de resolverse.