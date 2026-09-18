Giro inesperado en 'Masterchef': la nueva temporada no se emitirá en TVE

Giro inesperado en el panorama audiovisual español. La duodécima temporada de MasterChef Junior ya está en marcha, pero su regreso vendrá acompañado de una mudanza histórica: el concurso culinario abandona de forma definitiva RTVE para emitirse en exclusiva a través de Disney+. La noticia fue confirmada directamente por la propia plataforma de streaming mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde anunciaron el lanzamiento compartiendo imágenes del proceso de selección con la frase: "Delantales preparados… ¡Llega la magia a las cocinas de #MasterChefJunior! La nueva temporada, solo en Disney+".

Esta alianza entre la plataforma de entretenimiento y la productora Shine Iberia supone el fin de una trayectoria de once ediciones en la cadena pública. Sin embargo, este cambio de casa afectará únicamente a la versión infantil del formato, ya que tanto la edición de adultos como MasterChef Celebrity mantendrán su emisión habitual en Televisión Española. La noticia ha tomado por sorpresa al sector, puesto que cuando Shine Iberia arrancó la convocatoria de casting para buscar a los nuevos pequeños aspirantes el pasado mes de julio, se daba por hecho que la nueva entrega se vería de nuevo en la televisión abierta tras la pausa que la cadena pública le dio al formato durante 2025.

El trasvase a la televisión de pago responde al desgaste continuado de audiencia que arrastraba el programa en su etapa en abierto. Tras un debut triunfal en la temporada 2013-2014 con casi 3,5 millones de espectadores y un 17,9% de cuota de pantalla, el concurso fue perdiendo adeptos progresivamente hasta firmar mínimos históricos en sus dos últimas entregas: la décima edición se quedó en un 9,8% y 802.000 seguidores, mientras que la undécima descendió hasta el 8,6% con apenas 708.000 espectadores. Estas cifras llevaron a RTVE a prescindir del formato en las navidades de 2025 para apostar en su lugar por el espacio Aria, Locos por la Ópera, repitiendo una estrategia similar a la de 2022, cuando sustituyeron la versión infantil por un especial navideño con exconcursantes adultos.

Con este movimiento, el talent culinario se suma a una tendencia cada vez más habitual en el entretenimiento televisivo, donde marcas consolidadas en la emisión tradicional migran hacia el streaming para revitalizarse, tal como ocurrió en su día con Fama, ¡a Bailar! al pasar a Movistar Plus, Pekín Express en su salto a HBO Max o la llegada de Operación Triunfo a Prime Video. Además, este acuerdo exclusivo se produce poco después de que RTVE y Disney+ cerraran una alianza para integrar diversos contenidos de la corporación pública dentro del catálogo del gigante del entretenimiento, entre los cuales ya figuraban entregas anteriores de la franquicia MasterChef.