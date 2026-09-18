'Horizonte', a punto del sorpasso histórico a 'Supervivientes' tras el desplome del reality

El panorama televisivo nocturno atraviesa un cambio de ciclo histórico marcado por el desgaste acelerado de los grandes formatos de entretenimiento de la televisión generalista y el imparable ascenso del periodismo de análisis e investigación. La evidencia más clara de este cambio se vivió este último jueves en el prime time, donde Horizonte se situó a las puertas de dar un sorpasso sin precedentes a la gala principal de Supervivientes All Stars 3.

El reality de Telecinco logró sumar su segunda victoria consecutiva en cuota de pantalla, pero fue una victoria pírrica que no despeja las serias dudas que el formato arrastra desde su arranque de temporada. La gala descendió 1,6 puntos respecto a su primera entrega y tuvo que conformarse con un 14% de share y 712.000 espectadores en su tramo principal, comprendido entre las 23:21 y las 02:00 horas. Pese a que estas cifras le sirvieron para liderar la noche en el cómputo global, su hegemonía ya no exhibe la contundencia de antaño y queda a merced del constante crecimiento del espacio conducido por Iker Jiménez en Cuatro.

La verdadera magnitud del ajustado pulso que libran ambos programas se refleja en las franjas de coincidencia directa, donde el gigante de la telerrealidad sintió el aliento del espacio de divulgación y análisis político. En la franja de estricta coincidencia registrada de 23:21 a 01:00 horas, Supervivientes apenas logró aventajar a Horizonte por ocho décimas al marcar un 12,2% de cuota y 793.000 fieles frente al 11,4% de share y 737.000 seguidores de su rival. La diferencia se estrecha aún más al acotar el análisis entre las 23:30 y las 00:38 horas, periodo en el que la oferta de Telecinco se quedó en un 11,6% y 793.000 espectadores, mientras que el programa de Cuatro pisó el acelerador registrando un 10,8% y 733.000 televidentes, quedándose a solo ocho décimas de diferencia.

Si se analiza el comportamiento de ambas ofertas eliminando el efecto de la fragmentación horaria en sus emisiones completas de cuatro horas, Horizonte superó a Supervivientes en miles de espectadores. Mientras el reality promedió un 10,7% y 777.000 fieles en sus casi cuatro horas de emisión (de 21:48 a 02:00 horas), la marca de Iker Jiménez cosechó un 10% y 895.000 seguidores en su horario habitual (de 21:10 a 01:00 horas), demostrando una solidez de público mucho más constante.

La hazaña de Horizonte destaca de forma extraordinaria al contextualizarse en el marco del prime time global, donde el resto de las apuestas de la competencia experimentaron severas caídas. Antena 3 sufrió un importante revés con la serie Las Hijas de la Criada, que perdió 2,4 puntos en su tercer capítulo para marcar su mínimo histórico con un 10,1% de cuota y 690.000 espectadores. La 1 de Televisión Española tampoco logró escapar a la tendencia a la baja con El Perro Andaluz; el espacio presentado por Manu Sánchez cedió tres décimas hasta situarse en un 10,2% y 714.000 fieles, firmando la cifra más baja de sus dos temporadas y quedando rozando el abismo del único dígito.

En este escenario de retroceso generalizado, solo Pesadilla en la Cocina logró rascar una ligera subida en laSexta al anotar un preocupante 3,2% y 235.000 espectadores. Previamente, en la competida franja del access prime time, El Hormiguero ratificó su liderazgo absoluto en Antena 3 con un 15% de share y 1.640.000 seguidores, superando con holgura al avance de Horizonte (10,1% y 1.119.000 espectadores) y a La Revuelta en La 1, que con un 9,5% y 1.057.000 volvió a quedar por debajo de la barrera del diez por segundo día consecutivo.

El formidable rendimiento de Horizonte contrasta radicalmente con el complejo panorama que atraviesa la mesa de debate político en la televisión diaria, donde las marcas consolidadas de la competencia directa muestran síntomas evidentes de agotamiento. El caso más llamativo es el de laSexta, cuya referencia informativa matinal, Al Rojo Vivo, vive momentos de notable debilidad de audiencia. En una jornada clave para la actualidad política, el programa dirigido por Antonio García Ferreras firmó un pobre 6,3% de cuota de pantalla y 232.000 espectadores, viéndose ampliamente superado por ofertas informativas de cadenas rivales e incluso por la propuesta de su canal hermano. Muestra de esta crisis en el debate de laSexta es la distancia que le separa de formatos matinales como La Hora de La 1 en Televisión Española, que se disparó hasta un notable 18,9% de share y 349.000 seguidores, o la posterior entrevista política a Óscar Puente en la misma cadena, que alcanzó un impresionante 19,8% de cuota.

El desplome del debate político de laSexta resulta aún más preocupante al comparar la trayectoria de sus diferentes franjas matutinas y de tarde. El único gran aliento para el canal de Atresmedia en el arranque del día provino de Aruser@s, que registró un 14,2% de share y 297.000 espectadores, logrando su mejor cuota de pantalla desde el pasado mes de mayo.

Sin embargo, en cuanto la cadena da el paso hacia el análisis y la tertulia política pura con Al Rojo Vivo, la audiencia se desmorona hasta el citado 6,3%, cayendo incluso por debajo de apuestas informativas de canales temáticos o secundarios como En Boca de Todos en Cuatro, que anotó un sólido 10,5% y 327.000 fieles. Esta tendencia de flojos registros para laSexta se extendió a la franja vespertina y nocturna, donde Zapeando (5,1%), Más Vale Tarde (4,8%), laSexta Noticias 20h (5,9%) y El Intermedio (6,1% y 680.000 espectadores) certificaron una jornada gris para la cadena, que cerró el día con un promedio de apenas un 5,5% de cuota global.

En la comparativa general de cadenas, el empuje de Horizonte situó a Cuatro en un destacado 7,7% de share diario (y un 7,1% en el acumulado mensual), imponiéndose con holgura al 5,5% de laSexta y acercándose a la barrera de las grandes generalistas. Telecinco firmó un insatisfactorio 9% diario lastrado por el bajo rendimiento de su franja matinal —con El Programa de AR en un 12,5% y Vamos a Ver en un 8,2%— y el tímido avance de sus informativos (8,3% en sobremesa y 8,8% en prime time).

Antena 3 volvió a coronarse como la cadena líder del día con un 13,9% de cuota de pantalla, impulsada por sus imbatibles pilares diarios como Cocina Abierta de Karlos Arguiñano (15%), La Ruleta de la Suerte (20,6% y el minuto de oro a las 14:56 horas con 2.406.410 espectadores), Antena 3 Noticias 1 (24% y 2.150.000 seguidores), Sueños de Libertad (14,6%) y Pasapalabra (19%).

La 1 de TVE ocupó el segundo escalón del podio diario con un 12,2% de share, respaldada por la fortaleza de su oferta matinal y el buen comportamiento de sus ediciones del Telediario, dejando patente que la reconfiguración del consumo televisivo premia la información y el análisis en detrimento de los formatos de entretenimiento tradicionales.