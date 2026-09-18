María Valverde se planta ante las impertinentes preguntas de Broncano: "No quiero ser un número ni un titular"

Este jueves la actriz María Valverde visitó por primera vez el plató de La Revuelta en TVE, aunque años atrás ya había acudido a La Resistencia en Movistar+. Durante el programa, David Broncano recordó que la intérprete había sido una de las primeras invitadas del espacio y lamentó profundamente que hubiera pasado tanto tiempo hasta celebrar su segunda entrevista. Ante este comentario, la propia Valverde no dudó en reprocharle el descuido y le soltó: "Es que solo me has invitado una vez, el año pasado me quedé con ganas de venir porque estrené un documental maravilloso y me habría encantado estrenarlo aquí. Fue mi debut como directora". Estas palabras terminaron entristeciendo de inmediato al presentador, quien confesó que no tenía ese dato en su poder.

Lo que sí recordó Broncano fue que la anterior charla con la intérprete se convirtió en uno de los vídeos más vistos del programa durante muchos años. "En las preguntas clásicas tú decías que había que follar más porque te hacía feliz, por la oxitocina", le señaló el humorista para concretar el momento exacto que terminó volviéndose viral. Aquellas declaraciones lograron acumular una cantidad de reproducciones que asombraron al equipo, por lo que el periodista bromeó sobre lo sucedido al asegurarle: "Me sorprendió que no era nada escandaloso, pero te agradezco la contribución al programa". Ante el apunte, Valverde respondió con una sonrisa y matizó: "Era un mensaje bonito, pero no sé si la gente lo entendió bien".

Por esa misma razón, la actriz, después de promocionar su nueva miniserie El Problema Final que se estrena en Netflix el 25 de septiembre (que adapta una obra de Arturo Pérez-Reverte), y hasta su documental al que dedicó cuatro años de su vida, El Canto de las Manos, se negó a responder las preguntas clásicas: "No quiero ser un número ni un titular", argumentó excusándose con Broncano. De esta forma, la intérprete madrileña se sumó a la lista de celebridades que han preferido guardarse sus datos y esquivar las cuestiones sobre el dinero y el sexo en el plató de Broncano, compartiendo esa postura con personalidades como la cantante Najwa Nimri, el actor Eduard Fernández, el presentador Jesús Calleja o la intérprete Blanca Suárez.

Para continuar dando un solo dato genérico tras su negativa, María Valverde concluyó: "Me está empezando a ir muy bien en todo". En cuanto a su situación financiera, explicó que había "tenido años de muchísima sequía, he invertido tanto en mi documental que ni yo sé lo que tengo". Finalmente, al ser cuestionada de nuevo sobre las relaciones íntimas, reiteró firmemente que no le importaba a nadie esa respuesta.

Recuerdo a sus abuelos

Más allá de evitar los titulares sobre su vida privada, la intérprete se abrió emocionalmente al recordar su entorno familiar y brindar un emotivo homenaje a la figura de sus abuelos. Durante la charla, reflexionó sobre cómo se proyecta en el futuro hacia la vejez y aprovechó para rememorar la estrecha vinculación que mantuvo con ellos, asegurando haber tenido cuatro abuelos maravillosos a los que aprendió a querer profundamente, y destacando de forma especial a su abuela Gloria y a Pepe, quienes se convirtieron prácticamente en unos segundos padres para ella durante su infancia y juventud.

Asimismo, la actriz dejó espacio para analizar su trayectoria profesional y la compleja relación con sus propios proyectos cinematográficos. Valverde admitió de manera sincera ante Broncano que no suele ver con frecuencia muchos de los trabajos en los que participa porque no resulta sencillo verse en pantalla. En este sentido, recalcó abiertamente que la visión que guarda un actor sobre el resultado final depende en gran medida de cómo fue la experiencia vivida en el rodaje, recordando que "no todos los rodajes son una fantasía" y que muchas veces las vivencias detrás de las cámaras marcan la forma en la que un artista se enfrenta al producto terminado.