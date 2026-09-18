'Supervivientes', en peligro: la drástica decisión de Telecinco tras las protestas en Honduras

El arranque de Supervivientes All Stars 3 se ha visto obligado a dar un giro radical en su planteamiento inicial. Mediaset ha anunciado mediante una autopromoción lanzada este mismo jueves 17 de septiembre que los concursantes de su reality show han comenzado a habitar un nuevo enclave: Laguna Cacao. Este traslado repentino coincide con el cumplimiento de la primera semana de emisiones y surge directamente tras el estallido de nuevas protestas por parte de la comunidad garífuna en la zona habitual de grabado. La reubicación altera los planes previstos para la segunda gala del formato producido por Cuarzo TV y confirma la premisa planteada para esta edición de que "cambia el juego".

El pasado martes 15 de septiembre, la emisión de la primera entrega de Tierra de Nadie tuvo que modificar drásticamente su escaleta a causa del desembarco de grupos de activistas garífunas en Cayo Menor. Manifestantes pertenecientes a una de las seis comunidades de la región irrumpieron en la costa para instalarse en ella, en un escenario de confrontación que no es nuevo para el programa.

Un año antes se registraron movilizaciones similares en las que los activistas argumentaban que la producción televisiva ponía en riesgo el desove de la tortuga carey, una especie amenazada. Por su parte, la dirección del programa —a través del director general de Cuarzo, Juanra Gonzalo— sostuvo entonces que "no se había registrado anidación en esas playas durante los últimos 20 años".

En esta ocasión, ante la imposibilidad de operar con normalidad en un territorio de dominio privado, fue la Fundación Cayos Cochinos —entidad gestora de islas como Cayo Menor y Cayo Paloma— la que solicitó la intervención de la Policía de Honduras para controlar la situación. Con el objetivo prioritario de velar por la integridad física de los participantes y de los trabajadores, la productora descartó emplear las playas durante la gala y reestructuró la logística. La situación obligó incluso a buscar emplazamientos alternativos para las dinámicas principales, impidiendo que "el salto de Laura Cuevas se produjera en la ubicación habitual" y evitando el despliegue en la zona de pruebas para no elevar los ánimos con los manifestantes.

Las características de la nueva localización

Ante el bloqueo en el archipiélago, el reality ha desplazado su centro de operaciones al continente. Laguna Cacao se sitúa dentro del Parque Nacional Nombre de Dios, en un entorno delimitado por una densa vegetación y ubicado a una distancia mar adentro de entre 12 y 15 kilómetros en línea recta respecto a Cayos Cochinos.

El choque con la realidad continental está resultando especialmente duro para los célebres participantes, expuestos a tormentas tropicales, plagas de insectos y olores desagradables. La capitana Marta Peñate no dudó en rebautizar la zona al constatar las extremas dificultades del terreno, declarando que la nueva localización es "Playa Desgracia". En esa misma línea, las cámaras han mostrado a María Jesús Ruiz sumida en un profundo abatimiento, rompiendo a llorar mientras lamentaba la dureza del entorno y lo definía como "la selva más profunda que la profundidad del universo". Por su parte, Almudena Martínez, Chiqui, ha manifestado que la situación la tiene "hasta la coronilla", haciendo además especial hincapié en que el olor de Laguna Cacao es de todo menos placentero.

Un enclave con historial en el concurso

El traslado a Laguna Cacao recupera un escenario mítico en la historia del formato, utilizado por última vez hace justo una década en Supervivientes 2016. En aquel momento, la ubicación sirvió de residencia para el denominado 'Equipo Agua', integrado por participantes como Cristian, Steisy, Yola Berrocal, Mario, Antonio Tejado, Yurena, Miriam Saavedra y Dioni. Las extremas condiciones ambientales del terreno continental quedaron patentes durante la cobertura de la prensa en la zona, donde se constataron dinámicas de supervivencia drásticamente distintas a las marítimas: "mientras en Playa Paraíso tienen un baño muy sencillo, en Laguna Cacao se deben conformar con un agujero en la tierra y un cubo que cambian reiteradamente".

La orografía y las condiciones de la laguna —con aguas oscuras y estancadas rodeadas de fauna autóctona— provocaron episodios de gran desesperación en su anterior etapa, llegando a escucharse a concursantes como Víctor Sandoval hablar abiertamente de "suicidarse" ante la dureza del lugar.