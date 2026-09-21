Ante dos ministros, Contreras tacha de "estupidez" que La Séptima apoye al Gobierno

El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, ha considerado este lunes "una estupidez" pensar que el canal, que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, se haya creado para apoyar a un determinado gobierno.

"Me encantaría que tuviéramos esa capacidad, pero no me lo creo, ni creo que vaya a suceder", ha ironizado Contreras durante un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación, donde ha advertido que sería un error "radical" convertir La Séptima en un canal partidista, vinculado a una figura política o a un partido determinado, porque iría en contra de la propia naturaleza de la televisión en abierto.

"El canal -ha dicho- tiene que ser obligatoriamente abierto y en esa apertura intentarán dar cabida a todo el espacio progresista" y a todas las voces.

Previsiones de audiencia

Prevé que en 2027 la vean alrededor de un 2 % de la audiencia televisiva, un porcentaje con el que ha dudado se pueda cambiar decisivamente el sentido del voto en unas elecciones generales.

Durante esas palabras, estaban presentes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la titular de Sanidad, Mónica García, así como representantes sindicales, además del director editorial del canal, el periodista Javier Ruiz, y presentadores ya anunciados de los próximos programas, como Sarah Santaolalla y Luján Argüelles. Sobre los periodistas ya contratados, el consejero ha dicho que ya son nueve, siete mujeres y dos hombres.

Contreras ha insistido en que, para él, el éxito de este proyecto es que llegue a existir. "Yo digo, y lo digo de verdad, con absoluta sinceridad", ha incidido al mencionar que su objetivo es que el canal sea "una voz absolutamente independiente", con profesionales "que no tienen ningún problema en decir lo que opinan, sin ir contra nadie, sin excluir a nadie, sin buscar enfrentamiento".

"Aquí nadie ha regalado nada a nadie, ha habido que presentarse y cualquier grupo español podía haberse presentado a este concurso", ha afirmado, tras recordar que también se presentó Mediaset.

El día 5

Contreras ha advertido también de las dificultades de poner en marcha un canal en seis meses, de ahí que saldrán -ha dicho- "como podamos": "El día 5 no vamos a salir a tope, a tope de energía sí, de ilusión también, saldremos como podamos, el número de horas que podamos y con los recursos que podamos".

"No será el mejor canal de televisión que habéis visto en vuestra vida. Será el segundo o tercero mejor de la historia".

Prevén gastar 30 millones de euros al año, frente, por ejemplo, a los 300 millones con los que salió La Sexta, creada también por él hace veinte años.