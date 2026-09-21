'Supervivientes All Stars': Yulen Pereira vuelve a salvarse estos son los cuatro nominados definitivos

La segunda gala de Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda, resolvió anoche una de las incógnitas que había quedado pendiente tras las nominaciones de la semana: quién lograría escapar de la lista antes de enfrentarse al voto del público.

Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal, Yulen Pereira y Laura Cuevas disputaron una prueba en dos fases para decidir quién se libraba de la nominación. En la primera, superaron un circuito de resistencia física en el que Yulen Pereira y Yola Berrocal fueron los primeros en completar el recorrido, clasificándose para la final. En el desempate, un circuito de equilibrio transportando bolas, Yulen volvió a imponerse y llegó antes a la meta, logrando la salvación.

Una salvación, por segunda semana consecutiva, que no sentó bien a parte del público, que no dudó en criticar en redes sociales que "siempre se salva el mismo" reclamando que la merecedora era Yola. Además, algunos también cuestionaron que el nuevo sistema de salvación favorece siempre al concursante más fuerte físicamente, si bien también recibió muchos mensajes de ánimo por parte del público. Yulen dedicó su salvación a su hijo, su familia, sus amigos de Madrid y Valencia, y a Alma y Lola, sus apoyos en Honduras.



Con la salvación de Yulen, quedan pendientes del voto de la audiencia Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal y Laura Cuevas, que en la gala del martes, tras la ceremonia de salvación, uno de ellos se librará antes de tiempo de la expulsión, que decidirá la audiencia a través de votaciones que ya están abiertas.



La gala también recuperó a Alma Bollo, que tuvo que abandonar por prescripción médica. Sandra Barneda conectó con ella desde su casa en Sevilla, donde contó que los últimos días no habían sido fáciles, con mareos y fatiga, aunque reconoció que forma parte del proceso de recuperación.



En la gala también vimos a Lola Ortiz, la primera expulsada de la edición, que volvió al plató para reencontrarse con el programa. Entre lágrimas, confesó que la expulsión llegó justo cuando empezaba a disfrutar de la experiencia. "Cuando se nominó llevábamos tres días nada más… Luego yo conecté con otra gente en el concurso, pero de mi grupo solo había conectado con Rosa y con Barranco", comentó. La ya exconcursante se ha emocionado tras una semana en Honduras. "Cuando mejor me lo estaba pasando me tuve que ir".