TVE cambia de estrategia con 'La Revuelta' para intentar frenar la sangría de espectadores

Televisión Española ha decidido dar un giro drástico en la hoja de ruta promocional de La Revuelta con el claro objetivo de atajar una crisis de audiencia que amenaza con consolidarse. El formato presentado por David Broncano afronta una nueva semana alterando radicalmente su habitual modus operandi y desvelando con antelación la identidad de sus próximos invitados, una maniobra insólita para un espacio que siempre ha hecho del misterio y del factor sorpresa sobre sus contenidos uno de sus grandes sellos de identidad.

En lugar de esperar a la misma tarde de la emisión para comunicar quién pisará el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, la cadena pública ha lanzado una intensa campaña promocional a lo largo del fin de semana para anunciar con margen de maniobra las visitas del humorista José Mota y la cantante Malú. Este movimiento estratégico revela la innegable preocupación que existe en los pasillos de San Cugat y Torrespaña ante la fría acogida que está cosechando el programa en este inicio de curso.

Lejos del impacto de sus primeros meses en la parrilla de La 1, el arranque de la presente temporada está resultando especialmente amargo para La Revuelta, confirmando una clara tendencia al desgaste que el show de Broncano ya venía arrastrando peligrosamente desde el tramo final de la etapa anterior. La pérdida paulatina de fieles se ha agudizado de forma alarmante en los últimos días, desembocando en una semana especialmente traumática para los intereses del canal público. Tras comenzar el pasado lunes con un escueto 10,3% de cuota de pantalla y 1.219.000 seguidores, la trayectoria del formato se desplomó de manera fulminante: el martes cayó hasta un paupérrimo 9,2%, el miércoles apenas remontó al 9,7% y el jueves cerró la semana hundiéndose de nuevo en un preocupante 9,5% de share. Con esta secuencia de resultados negativos, el espacio encadenó por primera vez desde su sonado estreno tres entregas consecutivas por debajo del umbral del doble dígito, una cota psicológica fundamental para sostener la competitividad en el codiciado horario de máxima audiencia.

La fragilidad del espacio se ha hace evidente al constatarse que ni siquiera la habitual fidelidad de su público joven ha sido suficiente para amortiguar el golpe frente a una competencia implacable. En el cara a cara diario, El Hormiguero ha vuelto a certificar su absoluta hegemonía en la franja nocturna, imponiéndose a Broncano con holgura durante las cuatro noches de la semana. Por si esto fuera poco, La Revuelta ha perdido terreno de forma insólita frente a otras opciones de la oferta televisiva, viéndose superada en su franja de coincidencia directa durante tres jornadas consecutivas por la propuesta de Iker Jiménez en Horizonte. A este complejo escenario se suma el constante castigo infligido por los eventos deportivos de primer nivel, ya que hasta tres de las siete emisiones de la temporada que han descendido del 10% de cuota han coincidido de lleno con la retransmión de partidos decisivos de LaLiga o la Champions League, una circunstancia de fuerza mayor sobre la que el propio presentador ha intentado hacer broma ante las cámaras pero que refleja el estrecho margen de maniobra con el que cuenta el formato.

Ante este panorama adverso, Televisión Española confía en que la confirmación previa de nombres de gran tirón popular sirva para enganchar de nuevo al público desde el primer minuto. Para la noche de este lunes 21 de septiembre, la apuesta pasa por el regreso de José Mota, quien acudirá al plató para presentar Arriba Tutto, su debut como director cinematográfico en una cinta que también protagoniza junto a intérpretes de la talla de Karra Elejalde, Pablo Cabello y Olivia Molina. El toque divulgativo y heterogéneo de la jornada lo pondrá Ralph Echemendia, el reconocido especialista en ciberseguridad bautizado como The Ethical Hacker, famoso por su labor de asesoría técnica en producciones cinematográficas y televisivas como Snowden o Mr. Robot. Asimismo, la noche del martes 22 estará reservada para la primera visita a La Revuelta de la cantante Malú, quien ya pasó por el antiguo formato de La Resistencia en 2022 y que acudirá en esta ocasión en plena promoción de su Quince Tour por toda la geografía española.

La incógnita reside ahora en saber si esta maniobra de anticipación logrará frenar definitivamente la fuga de espectadores o si, por el contrario, confirma que la fórmula del trasgresor late night ha comenzado a mostrar signos inequívocos de agotamiento ante la audiencia.