Vuelve a 'Saber y ganar' el polémico concursante acusado de favoritismo: "Me querían ver caer"

Tras una semana de emisiones especiales en RTVE arropada por figuras históricas del programa, Saber y Ganar ha arrancado oficialmente su nueva temporada en La 2. El emblemático concurso presentado por Jordi Hurtado regresa este lunes, 21 de septiembre, reanudando la competición diaria entre sus tres participantes en plató. Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es el madrileño Martín Escolar, quien vuelve a encarar la competición diaria tras las intensas polémicas y críticas suscitadas en redes sociales durante sus anteriores apariciones en el histórico formato.

El desembarco de Escolar en el espacio televisivo provocó en su momento un encendido debate digital que escaló hasta el punto de que la propia producción del programa tuvo que difundir un comunicado. En dicha nota se pedía abiertamente respeto para el concursante y se solicitaba frenar los "mensajes agresivos y ataques personales" vertidos en las plataformas digitales. Tiempo después de aquellos acontecimientos, el creador de contenido se ha pronunciado en una entrevista concedida a El País para reflexionar sobre la animadversión generada y explicar la naturaleza de su perfil.

En un primer momento, Escolar ya detectó que existía "un poco de reticencia" por parte de la audiencia hacia su figura, ha explicado en una entrevista a El País. El concursante señala abiertamente un motivo que considera clave en esta reacción: "Es muy diferente al del concursante habitual". Insiste además en que su labor en el universo de las redes sociales "es algo que el público más purista televisivo no termina de entender", atribuyendo esta distancia a que su trayectoria previa procede directamente "de la divulgación" en el entorno digital, un formato alejado de los cánones tradicionales del concurso de televisión.

El concursante también aborda el peso de las apariencias y la manera en que considera que la audiencia prejuzgó su actitud antes de ver su desempeño real en el juego. Según sus palabras, "puede parecer que me creo que estoy muy preparado o que me sentía por encima del resto y estaban esperando que cayera". Sin embargo, los días transcurrían en el programa "y no perdía" frente a sus oponentes, logrando un hito dentro del formato al ostentar "el récord de la persona que más tiempo ha tardado en ir al 'Reto', en quedar tercero en el programa".

Uno de los aspectos más comentados tuvo que ver con acusaciones sobre un supuesto trato de favor por parte de la organización del programa. Escolar sostiene que esa teoría "se desmonta rápido" atendiendo a la propia mecánica de la competición: "Si aciertas rebotes de preguntas que han fallado otros…". Del mismo modo, sale al paso de quienes le califican en internet de "subidito" o "estrellita", negando de forma tajante cualquier actitud de altanería y defendiendo su forma de desenvolverse ante las cámaras: "Soy muy expresivo, muy echado palante".

Ese perfil descrito, al que él mismo denomina "expansivo", reconoce que "no es habitual" en la trayectoria del espacio que conduce Jordi Hurtado. Pese al ruido mediático, el participante mantiene una postura clara sobre la percepción pública de su personaje televisivo: "Sé que tengo más apoyo que hate, pero el hate hace más ruido y es más mediático. No puedes gustar a todo el mundo, mejor gustar a la gente por ser como soy que querer cambiar para gustar a unos y seguir disgustando a otros".

Para proteger su estabilidad emocional y centrarse exclusivamente en la competición de La 2, Martín Escolar asegura no seguir los comentarios que se publican en internet sobre su participación: "No estoy en Twitter, donde se puede salir todo más de madre". El creador de contenido cierra este asunto señalando que "opinar es gratis" y declinando tajantemente que los juicios ajenos puedan condicionar su rendimiento en las pruebas: "No puedes dejar que algo que a alguien le cuesta medio segundo y cero euros te cueste tanto a ti".