Ana Rosa Quintana responde con elegancia al último ataque de Jorge Javier Vázquez

La parrilla de programación diaria de Telecinco mantiene en la actualidad una parte sustancial de sus horas de emisión bajo la producción de Unicorn Content, la compañía presidida por Ana Rosa Quintana. Esta presencia de programas de la misma productora en la escaleta del canal ha sido objeto de críticas por parte de Jorge Javier Vázquez durante la emisión de este lunes de El Diario de Jorge. La respuesta de la comunicadora ha llegado este martes desde el plató de El Programa de AR, donde recogió la alusión de su compañero con varios comentarios en directo.

Todo comenzó este lunes durante la apertura de El Diario de Jorge. En los primeros segundos de la emisión de su programa, el presentador catalán dedicó la introducción a lanzar una irónica indirecta a la dirección del grupo de comunicación por lo que él considera una abusiva cantidad de horas que la compañía de Quintana tiene asignadas en la escaleta diaria. Con la socarronería que le caracteriza, Jorge Javier arrancó saludando a la audiencia diciendo: "Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Diario de Jorge. Son casi las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Estamos, en estos momentos, viviendo un momento histórico en Mediaset". Acto seguido, antes de dar paso a los contenidos del día, remató su ataque subrayando ante los espectadores que "a esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana".

📹Jorge Javier Vázquez: "Estamos viviendo un momento histórico en Mediaset: a esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana" pic.twitter.com/a6Z4RxR6L4 — Tweets de tele (@teletuits) September 21, 2026

Y es que tras los últimos reajustes en la franja diaria y el regreso de Joaquín Prat después de su baja por paternidad, la productora de Ana Rosa Quintana abarca la práctica totalidad de la oferta de entretenimiento y actualidad informativa del canal. Con una secuencia de formatos que se encadenan uno tras otro, la presencia de Unicorn Content se extiende desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde. Una realidad que parece no gustar a Jorge Javier Vázquez, quien ya ha dejado clara en más de una ocasión su animadversión hacia su compañera.

La parrilla actual arranca con La Mirada Crítica a las ocho de la mañana, continúa con El Programa de AR y El Tiempo Justo, prosigue con Vamos a Ver en el bloque previo a los informativos y se retoma por la tarde con El Verano se Mueve, abarcando así de forma ininterrumpida desde las 08:00 hasta las 17:55 horas. De este modo, tal y como destacó el propio Jorge Javier, su espacio vespertino se ha convertido formalmente en el primer formato del día que no lleva el sello de la comunicadora.

Este dardo lanzado desde la tarde no ha sido un hecho aislado, sino que se suma a la lista de comentarios con los que Jorge Javier ha querido marcar terreno desde el inicio de la temporada. El presentador catalán ya sorprendió en el estreno de su espacio al aludir con ironía a los cambios de línea editorial y de programación experimentados por Mediaset, comentando entre risas que "La verdad es que me habéis obligado a volver. ¡Nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco! ¡Vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro marica de confianza!".

En esa misma línea, no dudó en ironizar sobre los contenidos que se debaten en los programas que le preceden en la parrilla al afirmar que "Y en un momento en el que hay tantísimos programas en este grupo donde se habla de que se rompe España, no os preocupéis, que en este programa la vamos a coser", para rematar sus quejas sobre la inestabilidad de los pases horarios exclamando que "Entenderéis que estamos ya como las locas".

La elegante respuesta de Ana Rosa

Fiel a su estilo sereno y sin dejarse amedrentar por los comentarios de su compañero de cadena, Ana Rosa Quintana reaccionó a la mañana siguiente con absoluta naturalidad. Lejos de escudarse en el silencio o entrar en enfrentamientos directos, la comunicadora optó por la vía de la inteligencia y el sentido del humor, convirtiendo el dardo de Jorge Javier en una oportunidad para poner en valor el músculo productivo y la enorme capacidad de trabajo que avalan a todo su equipo.

Nada más arrancar la emisión de El Programa de AR, incluso antes de dirigirse a la audiencia con su habitual monólogo de análisis político, la presentadora saludó a los espectadores apropiándose de la broma de su compañero y asegurando sonriente: "Muy buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. ¡Bienvenidos al segundo programa de mi productora!".

📹 Ana Rosa Quintana responde al dardo de Jorge Javier Vázquez: "Bienvenidos al segundo programa de mi productora" pic.twitter.com/hVt6FSTGpj — Tweets de tele (@teletuits) September 22, 2026

La réplica de Quintana no se limitó a ese saludo inicial, sino que se extendió a lo largo de toda la mañana con guiños continuos que demostraron su absoluta soltura ante las cámaras. Avanzada la jornada, durante una conexión en directo con Federico Jiménez Losantos, la comunicadora volvió a hacer gala de su sentido del humor al dar paso al siguiente bloque de la programación matinal: "Ahora llega El Tiempo Justo, que es el tercer programa en la mañana que produzco yo".