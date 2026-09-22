Broncano pasa al ataque contra Iker Jiménez y 'Horizonte' tras ser superado en audiencia

El arranque de la presente temporada televisiva ha estado marcado por un escenario inesperado en la batalla por el access prime time. La Revuelta, la principal apuesta del entretenimiento nocturno de La 1 conducida por David Broncano, ha experimentado un ajuste en sus índices de audiencia, firmando cifras más discretas que las cosechadas en sus mejores momentos. Esta desaceleración ha permitido que, durante varias jornadas, el formato de RTVE haya quedado relegado a una tercera posición, viéndose superado no solo por su competidor directo tradicional, El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, sino también por Horizonte, el programa diario liderado por Iker Jiménez en Cuatro.

Lejos de guardar silencio ante este panorama adverso en los audímetros, el equipo de producción del espacio de La 1 ha decidido responder con el tono sarcástico que caracteriza al formato. Durante la emisión de este lunes, La Revuelta lanzó un contraataque velado mediante un grafismo en pantalla que aludía directamente a la oferta de la cadena de Mediaset.

El programa comenzó la semana contando con la presencia en el plató del humorista y actor José Mota. El invitado acudió para presentar Arriba Tutto, su ópera prima como director cinematográfico cuyo estreno en salas de cine está programado para el próximo 9 de octubre. A pesar de que los minutos iniciales transcurrieron sin menciones explícitas a los recientes tropiezos en la cuota de pantalla frente a Horizonte, la tensión competitiva acababa manifestándose en la parte final del programa.

El detonante se produjo durante el bloque dedicado a las preguntas clásicas del programa. Ante la insistencia del presentador, Mota intentó establecer sus propias condiciones: "Yo acepto esas preguntas, porque tengo que aceptarlas, si me dejas que te haga otras dos a ti. Es un pacto que tenemos tú y yo, la última vez fue así, que no tienes buena memoria...".

La alusión al programa de Iker Jiménez se materializó de forma gráfica mientras el actor abordaba la cuestión relativa a sus relaciones sexuales en el último mes. Al momento de argumentar su respuesta, Mota expuso una peculiar teoría personal: "Cada vez menos y te digo por qué. He leído, y esto es totalmente en serio, que hay un rito tibetano que dice que eyacular de alguna manera te resta vida, no mucha, pero te va restando".

Las declaraciones del invitado provocaron las risas inmediatas de Broncano y del público presente. En ese preciso instante, la realización del programa rotuló en la parte inferior de la pantalla el siguiente mensaje: "Si con estos bulos no adelantamos a Horizonte, yo no sé". Con esta frase, el equipo de La Revuelta ironizó sobre la naturaleza de los contenidos del formato de Cuatro, espacio que ha logrado escalar posiciones en los datos de audiencia gracias a su cobertura de la crisis migratoria en Ceuta.

Ajeno al rótulo que se mostraba en emisión, Mota continuó con su explicación: "Esto no puede ser porque tú y yo estaríamos muertos ya, pero sí que es cierto que, intentando buscar un equilibrio... Calambrillo sí, pero que no se vaya, contención". Tras declinar dar un número exacto sobre su vida íntima, el humorista trasladó la interrogante hacia la vertiente económica, cuestionando al presentador sobre la tenencia de 'dinero negro'. Ante dicha interpelación, Broncano fue tajante en su réplica: "En negro nada, en metálico algo, pero poco. Igual hace años cuando me tenían que pagar algo lo metían en un sobre pero ya no, hace muchísimos años".