Ferran Torres conoce a la autora de 'Ferran, oh Ferran' en 'El Hormiguero'

Ferran Torres visitó El Hormiguero dos meses después de convertirse en el héroe de España tras anotar el tanto que dio la segunda estrella al país. El futbolista trató en el programa diversos temas, desde cómo vivió aquel momento hasta su nueva vida en París, incluso conoció a la autora de la frase viral 'Ferran, ohhh Ferran'.

El presentador contó que ambos se conocieron en Ibiza tras el Mundial que se alargó "toda la noche y se nos hizo de día", aunque el presentador confesó que no había visto la final y no sabía que había sido el valenciano el que había marcado el gol en la Copa del Mundo.

Ferran revivió aquel momento que quedará para la historia: "Es muy curioso porque cuando Lamine tenía la pelota en banda, cuando vi que se la pasaba a Pedro Porro, no sé por qué, yo iba dando pasitos hacia adelante. Iba metiéndome al área y cuando vi el balón salir hacia Nico, vi que aquello era una isla. Todo esto pasa a mil por hora".

Y aseguró: "Iniesta, cuando marcó el gol de 2010, dijo que cuando estaba a punto de chutar sentía que todo desaparecía, y yo tuve la misma sensación. Cuando estaba a punto de chutar, escuché un silencio durante un segundo y de ahí me vi corriendo al córner porque había marcado".

El valenciano admitió que le pegó "con todo lo que tenía" porque "ese balón tenía que entrar", pero tuvo que preguntar a su familia y amigos cómo había sido el gol: "No recuerdo el momento del chute, solo recuerdo ver a 20 jabatos corriendo hacia mí". Al mismo tiempo confesó haber visto el tanto "un millón de veces" y sigue viéndolo por lo menos una vez al día porque es "imposible cansarse de verlo".

Un audio viral

Si hay algo que ha tenido recorrido durante el Mundial ha sido el vídeo de Rocío Domingo que compartió en su cuenta de TikTok. La creadora de contenido citó la alineación de la Selección y se detuvo en él: "Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, ¡Oh Ferran, Oh Ferran!". Por este momento fue preguntado el futbolista antes de conocer a la autora de la frase viral.

"Cuando me di cuenta de la magnitud que había tenido todo, fue a partir de la rúa. Cuando salió los primeros días dije 'está bien, es gracioso', pero no sabía que la gente lo iba a crear como un trending tan grande". El internacional aseguró que no le había molestado, "hay que tomárselo todo con humor en esta vida y creo que la gente ha disfrutado con el audio", explicó.

Después de la gran cita, Ferran Torres hizo las maletas y abandonó el FC Barcelona para aterrizar en el vestuario del Paris Saint-Germain. En los seis encuentros disputados en el conjunto francés, ha anotado siete goles, cuatro en la competición nacional y tres en Champions League, convirtiéndose en todo un ídolo para la afición.

"Me estoy adaptando bien porque, al final los futbolistas dependemos de cómo estamos en el campo y cuando estás rindiendo a un buen nivel, fuera los problemas se disminuyen. Pero, por ejemplo, esta semana ha sido muy dura, porque estoy en plena mudanza de Barcelona a París", afirmó entre risas. Además, echa de menos a sus perros, la comida española, y a sus antiguos compañeros, entre ellos destacó a Pedri.

Respecto a su técnico, Luis Enrique, con el que debutó en la Selección y con el que tuvo una relación más allá de lo profesional por el noviazgo que vivió con su hija Sira entre 2021 y 2023: "Lo mejor que tiene es que es supernatural. Si tiene que decirte algo, te lo va a decir, sea bueno o malo. Es algo a lo que los futbolistas no estamos acostumbrados porque nos regalan los oídos. Como entrenador y como persona es fiel a lo suyo y a los suyos y creo que eso dice mucho de él", dijo.