La prensa y académicos venezolanos estallan contra una parodia de 'El Intermedio': "Clasista y de un racismo miserable"

La prensa de Venezuela se ha hecho eco en las últimas horas de la profunda indignación que ha provocado en la comunidad de venezolanos afincados en nuestro país una de las últimas entregas de El Intermedio, el espacio que conduce el Gran Wyoming en la Sexta. La controversia se desató a raíz de la emisión de un sketch protagonizado por un personaje de ficción bautizado como María Yurisleidy Wagner de la Luz Divina, concebido por los guionistas de la cadena para caricaturizar y estigmatizar a la población venezolana residente en España.

Durante la emisión de la sátira, el programa presentó a una supuesta ciudadana venezolana de perfil sifrino, expresión popular para referirse a una persona adinerada, lo que en nuestro país se conoce como pijo. En el marco del número cómico, este personaje hace gala de disponer de servicio doméstico con mayordomo y ofrecía sarcásticos consejos sobre cómo hacerse rico, proyectando hacia la audiencia la imagen de una comunidad superficial y económicamente desahogada.

Sin embargo, el tratamiento "de trazo grueso" promovido desde el plató de la Sexta no ha gustado nada en la prensa venezolana, y medios como El Nacional han puesto de manifiesto que esto choca frontalmente con los datos demográficos y la realidad sociológica que afronta esta comunidad en el territorio nacional. Frente al estereotipo del residente adinerado explotado por el show, la estadística oficial desmiente rotundamente dicha estampa: en el distrito obrero de Vallecas residen más de 14.000 ciudadanos venezolanos, mientras que en la zona pudiente de Salamanca apenas figuran empadronados unos 1.700.

La inmensa mayoría de las miles de personas que integran el éxodo venezolano desembarcaron en España huyendo de la persecución política y el colapso de su país.

Un programa de televisión español inventó una venezolana sifrina, con mayordomo y viviendo en el barrio más caro de #Madrid. Le pusieron Yurisleidy. 🇪🇸📺 El problema: la mayoría de los venezolanos en #España no viven en Salamanca. Viven en Vallecas, compartiendo habitación y… pic.twitter.com/r64xlyDMzo — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 21, 2026

El sesgo caricaturesco exhibido por el programa del Gran Wyoming ha desencadenado una firme condena por parte de organizaciones de representación civil y relevantes exponentes de la cultura venezolana afincados en España. La plataforma Ayuda Venezuela y la entidad española Movimiento contra la Intolerancia hicieron público un escrito conjunto manifestando su estupefacción ante el contenido del espacio televisivo: "No pedimos que se deje de hacer humor. Pedimos que nuestra nacionalidad no sea utilizada para construir una caricatura que puede generar prejuicios".

Las críticas hacia la línea editorial mantenida por el Gran Wyoming se han extendido con especial dureza en los ámbitos literarios y académicos. El escritor venezolano Juan Carlos Chirinos cargó contra la emisión de la Sexta en elmundo.es, tildando el segmento satírico de "clasista, xenófobo y de un racismo miserable". En la misma línea, el escritor Juan Carlos Méndez Guédez denunció la falta de rigor conceptual del equipo del programa al señalar que, al margen del tono despectivo, "el personaje está muy mal hecho".

Méndez Guédez afeó la manifiesta desconexión cultural de los guionistas de El Intermedio recordando un detalle identitario básico: "Una venezolana de clase alta jamás se llamaría Yurisleidy, que es un nombre de clase popular en Venezuela".

Así era el polémico sketch

Durante el desarrollo de la escena emitida en el programa, el personaje de 'María Yurisleidy Wagner de la Luz Divina' irrumpía en el plató de El Intermedio para abordar la problemática del acceso a la vivienda en España. En su presentación inicial ante las cámaras, la caracterización se definía a sí misma como "emprendedora e inversora, aeroyogui, pero, sobre todo, orgullosa venezolana afincada en Madrid y disfrutando de su libertad".

Acto seguido, afirmaba que la crisis inmobiliaria es "puro cuento" y lo justificaba señalando: "¿Cómo va a haber crisis si vengo de comprarme dos áticos en el barrio de Salamanca?". Durante su intervención, se dirigía directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid añadiendo: "Por cierto, presidenta, si le interesa alguno llámeme". Asimismo, sostenía que el verdadero problema en España reside en que "el socialismo les tiene la cabeza comida", argumentando su postura sobre su origen: "Se lo digo yo que nací en Caracas y tuve que escapar con una mano delante y otra detrás... y más atrás iba mi mayordomo con las joyas, los trajes y el caniche".

🔴 Hoy nos visita María Yurisleidy Wagner de la Luz Divina, una inmigrante venezolana que desmonta el mito de la crisis de la vivienda: se acaba de comprar dos áticos en el barrio de Salamanca. #elintermedio pic.twitter.com/FLggbvbZMU — El Intermedio (@El_Intermedio) September 9, 2026

El personaje aseguraba que en su país natal la población "no vive, mi gente sobrevive al hambre, al comunismo y a los chándales de colorines". Al explicar los motivos de su marcha de Venezuela, aseguraba: "Hui por todo eso y porque my husband se compró un edificio enfrente del Retiro", añadiendo a continuación que mantenía su compromiso con sus compatriotas mediante la publicación de contenidos en redes sociales: "Sigo ayudando a mis compatriotas siempre que puedo con vídeos en Instagram con el hashtag '#FreeVenezuela'". Durante el diálogo, mencionaba también la organización de una subasta benéfica de bolsos de lujo Luisvis. Ante esto, el Gran Wyoming le preguntaba si el dinero recaudado se enviaba directamente a Venezuela, a lo que la entrevistada respondía que prefería reinvertirlo contratando exclusivamente a personal venezolano para su servicio doméstico. Tras esta afirmación, el conductor del espacio comentaba: "Al final va a ser verdad eso de que crisis es igual a oportunidad, oportunidad de que algunos se forren".

En el tramo final de la parodia, la protagonista hacía referencia a la difusión de sus ideas en plataformas digitales declarando: "Acabo de hacer un vídeo en Instagram sobre cuál es el problema de España y no es la vivienda, es la mentalidad". A juicio de la caracterización expuesta en el programa, "si piensas como un pobre, vivirás como un pobre, la pobreza es un estado mental". El personaje concluía la escena aseverando que su posición económica se debía a que "piensa y actúa como rica" y a que se había casado con un empresario poseedor de capitales asignados en paraísos fiscales.