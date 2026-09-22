Las catedráticas se hartan y anuncian cuernos para todos

La primera hoguera de las chicas puso de manifiesto lo poco que conocen a sus novios. A ellos les pasa exactamente igual, claro, aunque lo cierto es que el trabajo magistral de edición de los vídeos es capaz de provocar serias sospechas de cuernos con las imágenes más inocentes. La sección de casting tiene mucho que aprender de los técnicos del programa. Espero que a estos últimos les paguen bastante más.

Las catedráticas se llevaron una sorpresa desagradable, que es lo mejor que nos puede ocurrir a los espectadores. Si todas salieran felices al ver a sus novios comportarse como seminaristas, la audiencia saldría huyendo y eso es algo que ni Telecinco ni Sandra Barneda van a permitir.

Los ingenieros no han roto a yacer con las tentadoras (es pronto para eso), pero ya se intuyen ciertos emparejamientos de alto voltaje. Sus novias pasaron un mal rato viéndolos pasándose de cariñosos con las tentadoras, pero eso supuso también un alivio para las conciencias. Porque todas dijeron, después de lo que vieron anoche, que se preparen los solteros de Villa Montaña, que la cosa se va a calentar.

Paula vio a Kico vengándose, después de que no le hiciera caso y ella eligiera al soltero de su predilección desobedeciendo la orden tajante del niñato. "No reconozco a mi Kico", dijo la muchacha, después de llevar años con él. A nosotros en cambio, que lo conocemos desde hace un rato, no nos ha sorprendido su actitud. Cuando Paula salga de esa relación (porque saldrá) verá las cosas más claras.

Paola tampoco daba crédito. Su novio, que se jartó de llorar en el anterior programa, ha recuperado las ganas de vivir y se pasa los días enganchado a Irini, con la que tuvo algún escarceo antes de entrar en el programa. Paola tampoco reconoce a su novio. Pobrecita, ya madurará.

Isa, por su parte, sí reconoce a Nando. Lo que no admite es que esté con unas y otras, pero, sobre todo, que haya decidido acercarse a Neus. Aquí hay mucho peligro, asegura la novia oficial, pero tampoco se va a deprimir. De momento ha anunciado que le va a pagar con la misma moneda, la gran frase de La Isla de las Tentaciones, que anuncia fuertes sensaciones en los siguientes programas.

La más feliz en la hoguera de este lunes fue Náyades, que vio al pobre Nacho practicando juegos subidos de tono y ya ha encontrado la coartada psicológica para ir a calzón quitado con el italiano botarate, del que parece que se está enamorando. Ya dijimos que será la primera adúltera de esta edición y no nos equivocamos. Las imágenes de anoche nos reafirman en nuestro augurio.

Y dejamos para el final al hermano quinqui de Óscar Puente, el gran Rubén. Al tipo le da exactamente igual todo y hace lo que le viene en gana con unas y otras. Sin ir más lejos, es el primero que llevó a una soltera a su habitación. En brazos, además. No pasó nada y la chica salió a los pocos minutos pero esa parte no se la mostraron a Gema, que protagonizó el primer episodio de crisis nerviosa, sabiamente atendido por Sandra Barneda al pie del terreno. La novia traicionada dijo que hasta aquí hemos llegado, que es una frase que habrá repetido en no menos de 200 ocasiones. Pero la isla tiene su magia y el tipo que la persigue en Villa Montaña le gusta bastante, así que esta vez parece que la cosa va en serio. Nuestra apuesta es que será la segunda en caer en brazos de otro. Entonces veremos al Rubén de verdad.