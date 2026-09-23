Gonzalo Miró, Pepa Bueno y Broncano, principales afectados por la reestructuración de TVE

TVE afronta una jornada de profundos cambios en la parrilla televisiva de La 1 este jueves, 24 de septiembre, marcada fundamentalmente por el encuentro de la UEFA Nations League entre las selecciones de Países Bajos y Alemania, que dará comienzo a las 20:45 horas. Esto ha obligado a la Dirección del Ente Público a reestructurar de forma integral tanto la franja vespertina como la programación nocturna de la Cadena, generando un efecto dominó que modificará de manera sustancial la presencia, duración y flujo de sus programas habituales.

Los primeros movimientos de esta reorganización serán visibles en el tramo final de la tarde. Para preparar el terreno ante la emisión del choque europeo, La 1 ofrecerá un bloque previo de diez minutos a partir de las 20:35 horas. Con el objetivo de dar cabida a esta antesala deportiva sin provocar un desajuste generalizado que arrastre retrasos a lo largo de toda la noche, TVE ha tomado la decisión de cancelar por completo la emisión de Aquí la Tierra. El emblemático espacio divulgativo presentado por Jacob Petrus desaparecerá así de la parrilla durante esta jornada. Para cubrir el hueco previo a la conexión con el estadio, la Cadena optará por ampliar en diez minutos la duración del programa Malas Lenguas, conducido por Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa. Esta prolongación busca aprovechar los aceptables resultados de audiencia que viene cosechando el formato, permitiendo enlazar de manera directa la producción vespertina con el bloque deportivo sin introducir brechas ni desplazamientos innecesarios en la escaleta.

El impacto del fútbol afectará igualmente a una de las columnas vertebrales de la Cadena, el Telediario. La principal edición informativa de La 1 mantendrá su presencia en la noche, pero quedará completamente supeditada a los tiempos marcados por el arbitraje. En lugar de emitirse en su horario y formato convencional, el espacio presentado por Pepa Bueno quedará comprimido a una entrega reducida de tan solo 15 minutos que se emitirá durante el descanso del encuentro entre neerlandeses y alemanes, sobre las 21:30 horas. Esta estrategia permite mantener la cita con la actualidad sin romper la unidad de la retransmisión deportiva, regresando a la transmisión del choque en cuanto comience la segunda mitad.

Una vez finalizado el choque, previsiblemente hacia las 22:40 horas, dará comienzo una de las maniobras de programación más significativas de la noche. La 1 enlazará de manera directa el final del Países Bajos-Alemania con La Revuelta. El programa presentado por David Broncano mantendrá su cita de este jueves, pero lo hará a través de un formato exprés notablemente comprimido. La emisión arrancará aproximadamente a las 22:40 horas y se prolongará únicamente hasta las 23:20 horas, ofreciendo una entrega concentrada de unos 40 minutos de duración, una cifra muy inferior a su recorrido habitual.

Esta decisión responde a una estrategia clara de impulso de cuota de pantalla. Tras atravesar una complicada coyuntura de audiencia —marcada por una racha reciente en la que el programa encadenó por primera vez en tres temporadas tres emisiones consecutivas por debajo del 10% de cuota—, la Cadena Pública busca aprovechar el arrastre de espectadores que suele generar un partido de la Nations League. Colocar La Revuelta inmediatamente después del partido pretende amortiguar el descenso de seguidores y brindar al espacio un colchón de audiencia idóneo para su recuperación.

Finalmente, el tramo de medianoche se estabilizará con la llegada de El Perro Andaluz, el espacio conducido por Manu Sánchez. El programa tomará el relevo de La Revuelta a las 23:20 horas, conservando en la práctica su franja de emisión habitual en la noche de los jueves y cerrando una jornada televisiva donde la oferta habitual cede casi todo el protagonismo a la cobertura del evento deportivo.