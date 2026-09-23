Iker Jiménez humilla a Broncano en audiencia solo un día después de su ataque desde TVE

El panorama televisivo en la disputada franja del access prime time se encamina a pasos agigantados hacia un inevitable cambio de ciclo. El interés informativo y la actualidad han terminado por erosionar la férrea hegemonía que, durante los últimos dos años, venían manteniendo El Hormiguero y La Revuelta. Aquella encarnizada contienda entre Pablo Motos y David Broncano ha saltado por los aires ante la irrupción imparable de un tercer competidor que ya juega en la misma división que la televisión pública: Horizonte.

El formato conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter ha logrado consolidar una posición privilegiada en la parrilla nocturna de Cuatro, hasta el punto de arrebatar de nuevo la segunda posición a la televisión pública y recortar distancias de manera alarmante con el líder de Antena 3. Las cifras de este martes vuelven a dejar clara la tendencia: Horizonte firmó un brillante 11,3% de cuota de pantalla con 1.289.000 espectadores, cosechando su segundo programa más visto del presente curso televisivo.

Las marcas del espacio de Cuatro resultan incontestables al ser comparadas con el resto de la oferta televisiva. Iker Jiménez aventajó holgadamente a la oferta de Telecinco, donde First Dates firmó un 9,2% y 1.056.000 seguidores, y superó a El Intermedio de El Gran Wyoming en La Sexta, con un escueto 6% de share y apenas 693.000 fieles. Pero el gran golpe lo encajó La Revuelta, que tuvo que resignarse a una tercera plaza global al registrar un 10,8% de cuota y 1.246.000 televidentes, incapaz de frenar el ascenso de la cadena secundaria de Mediaset. Por su parte, El Hormiguero mantuvo la cabeza de la clasificación con un 13,1% de audiencia y 1.490.000 espectadores.

Si se analiza el tramo de coincidencia directa entre los principales contendientes (de 21:56 a 23:11 horas), el trasvase de fieles hacia la opción de Iker Jiménez es todavía más evidente: Pablo Motos cosechó un 12,9%, seguido por Horizonte con un 11,4%, superando de nuevo en el cuerpo a cuerpo a La Revuelta, que descendió al 11%, mientras el dating show de Telecinco se quedaba en un 9,3%.

Este nuevo descalabro del formato que conduce Broncano tiene además una lectura especialmente sangrante. La dirección de RTVE intentó romper la dinámica alterando de forma desesperada su habitual secretismo con la lista de invitados, anunciando con suficiente antelación la presencia de la cantante Malú en el plató del Teatro Albéniz. Ni siquiera el tirón mediático de la artista pop logró salvar los muebles ante el tirón de Horizonte.

Tampoco pareció surtir el menor efecto la estrategia desplegada apenas 24 horas antes desde el plató de La 1, donde Broncano optó por pasar directamente al ataque contra el comunicador vasco. Durante la emisión del lunes, el programa de la televisión pública sobreimpresionó en pantalla un rótulo cargado de ironía con el mensaje "Si con estos bulos no adelantamos a Horizonte, yo no sé", buscando ridiculizar al espacio de Cuatro. Un dardo envenenado que pretendía neutralizar el arrastre del rival, pero que la audiencia ha terminado devolviendo en forma de respuesta en el mando a distancia: los ataques e insinuaciones desde el formato no han evitado que la audiencia prefiera masivamente la propuesta informativa de Jiménez.