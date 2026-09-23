La valenciana que dejó Derecho para ser la única bailarina europea en la gira de Shakira

Natalia Palomares Pascual cambió los estudios de Derecho por la danza y es la única bailarina española y europea que acompaña a Shakira en su gira mundial Las mujeres ya no lloran. La valenciana, que empezó a trabajar con la cantante colombiana en 2018, ha participado también en algunos de sus proyectos más destacados de los últimos años.

La relación profesional comenzó cuando Natalia fue una de las 30 bailarinas que acompañaron a Shakira en la ceremonia de la Copa Davis. Para la valenciana, que desde pequeña bailaba las canciones de la artista en el comedor de su casa, aquella actuación supuso cumplir un objetivo: "Era un ejemplo a seguir para mí. Yo bailaba en el comedor de mi casa sus canciones y fue como un gran logro", aseguró en EFE TV.

Pero el trabajo que terminó marcando un punto de inflexión llegó posteriormente, cuando recibió una llamada para participar en el videoclip Girl like me. Fue una de las dos bailarinas que acompañaron a Shakira en la grabación.

De Derecho a los escenarios

Palomares creció en el barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar y desde pequeña compaginó sus estudios con la danza. Aunque se define como una alumna aplicada, decidió estudiar Derecho en la Universidad de Valencia y organizó su vida para poder continuar formándose como bailarina.

La decisión definitiva llegó durante el cuarto curso de la carrera. Mientras estudiaba escuchó Pretty hurts, de Beyoncé, y tuvo claro que quería dedicarse profesionalmente a la danza: "Fue como si Dios me tocara la cabeza", recordó en EFE TV sobre aquel momento.

Desde entonces, su trayectoria ha estado vinculada a distintos proyectos relacionados con la música y el espectáculo, hasta incorporarse al equipo que acompaña a Shakira en su actual gira internacional.

Dos años lejos de casa

La bailarina valenciana reconoce que una de las partes más complicadas de la gira es pasar largos periodos fuera de casa, lejos de su familia, su pareja y su gata. Al mismo tiempo, destaca la relación que ha construido con el equipo, formado por personas de diferentes nacionalidades.

Natalia es la única española y europea del grupo de bailarines y considera que esa diversidad le ha permitido crear vínculos que compensan en parte la distancia de su entorno habitual.

Sobre el espectáculo, destaca especialmente el mensaje que transmite y la manera en la que aborda el dolor y la transformación personal. A su juicio, la propuesta muestra "cómo se transforma el dolor de una mujer en poder, en una potencia inspiradora que puede convertirse en lo mejor que tienes".

Para ella, formar parte de ese proyecto también supone poder inspirar a mujeres de distintas generaciones, especialmente a las niñas que se acercan al escenario durante los conciertos.

Un Mundial con Shakira

La valenciana también acompañó a Shakira durante la actuación de la final del Mundial de fútbol celebrada en Nueva York. La experiencia tuvo un significado especial para ella porque toda su familia es aficionada al fútbol.

Actuar ante una audiencia de esa magnitud le provocó "muchísimos nervios", especialmente por la presencia de España en el encuentro. La valenciana recuerda el momento de salir al escenario y ver a los jugadores de la selección antes del partido.

El encuentro terminó teniendo además un vínculo especial con Valencia. Ferran Torres marcó el gol que dio la victoria a España, algo que la bailarina relacionó con su propia experiencia profesional: "Las cosas tan grandes que te puede dar la vida si realmente te dedicas y pones esfuerzo en lo que te gusta".

En cada concierto intenta disfrutar de una experiencia que considera excepcional, un hecho "pasajero", y por ello en cada concierto tiene un instante de "agradecimiento al universo por haber encontrado mi camino".