Woody Allen ya está en Madrid: la primera imagen de paseo junto a su mujer

El célebre director neoyorquino Woody Allen ya se encuentra en la capital de España ultimando los preparativos para el inicio del rodaje de su próximo largometraje, que comenzará oficialmente el próximo 5 de octubre. La producción dividirá sus jornadas de trabajo entre el centro de la ciudad de Madrid y el municipio de Aranjuez, situado en el sur de la Comunidad.

En una imagen obtenida en exclusiva por Chic (Libertad Digital), captada durante la tarde de este miércoles en plena calle de Alcalá, se puede ver a Woody Allen paseando por las calles madrileñas junto a su esposa, Soon-Yi Previn.

Presentación oficial y reparto internacional

La película, que supondrá el largometraje número 51 en la trayectoria escrita y dirigida por el realizador, se presentará formalmente ante los medios de comunicación el próximo 1 de octubre en la Real Academia de Bellas Artes, uno de los escenarios que formarán parte del rodaje.

Producido por Wanda Visión (que también actuará como distribuidora del filme), Gravier —la productora habitual del propio Allen— y 3Six9 Studios, el proyecto cuenta con un reparto internacional integrado por Alexi Wasser (Messy), Jemima Kirke (Girls, Sex Education), Marton Csokas (El Señor de los Anillos, The Equalizer) y Jakob Oftebro (Kon-Tiki, Hamilton). El elenco principal cuenta además con la presencia confirmada del actor español Peter Vives (El tiempo entre costuras, Velvet).

Un impulso publicitario de tres millones de euros

El largometraje cuenta con una importante apuesta institucional por parte de las administraciones locales. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, patrocinará el proyecto con 1,5 millones de euros tras la adjudicación publicada en el Portal de Contratación Pública. Según recoge la documentación oficial, el contrato —otorgado en octubre de 2025— contempla que la producción lleve como título provisional Wasp 2026 y establece la obligación contractual de que el nombre de Madrid figure en la obra final. El montante se abonará en tres fases hasta 2027, con un plazo máximo de ejecución fijado para el 31 de diciembre de ese mismo año.

A este patrocinio autonómico se suma otra aportación de igual cuantía por parte del Ayuntamiento de Madrid, sumando un total de tres millones de euros de dinero público invertidos en el proyecto. El objetivo del consistorio es impulsar el turismo cinematográfico en la región, promoviendo rutas turísticas por los escenarios del filme y consolidando a la capital como un destino de referencia a nivel internacional.

Proyección internacional y recorrido por festivales

Considerado uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine, Allen sumará así a Madrid a la extensa lista de grandes metrópolis retratadas a lo largo de sus más de 50 películas, entre las que destacan Nueva York, París, Roma, Londres, Barcelona y Oviedo. Su último trabajo hasta la fecha, Golpe de suerte, vio la luz en 2023 tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Esta nueva producción tendrá difusión global: tras su paso por un festival internacional de primer nivel, contará con tres preestrenos en ciudades internacionales antes de distribuirse en salas de todo el mundo.