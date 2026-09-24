Alba Carrillo rompe a llorar por Maricarmen, pide perdón y acaba cargando contra Sánchez: "¡Haz algo ya!"

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles tuvo que abandonar la vivienda en la que llevaba más de siete décadas, ha provocado numerosas reacciones. Una de ellas ha sido la de Alba Carrillo, que ha convertido el inicio de El Sótano Club en un alegato contra las administraciones por su actuación ante el caso.

La presentadora comenzó el programa visiblemente afectada por el desalojo de la anciana, que tuvo que salir del inmueble en camilla acompañada por sanitarios del Samur. "No puedo decir buenas tardes, pido perdón a Maricarmen, porque como parte de la sociedad te hemos fallado", afirmó.

Carrillo vinculó la situación de la anciana con su propia familia y con el futuro que, según dijo, deja la sociedad a las nuevas generaciones. "Pido perdón a mi hijo, porque este no es el mundo que yo planeé para él hace 15 años", señaló. La presentadora también mencionó durante su intervención a sus abuelas.

En su discurso, Carrillo explicaba que según ella: "Estamos mucho más cerca de ser Maricarmen que de ser el fondo buitre", afirmó, además de señalar que "Somos puñetera clase obrera, aunque nos compremos un iPhone en 24 meses y viajemos en Vueling, somos clase obrera", añadió durante su intervención.

La presentadora dirigió también sus críticas contra las distintas administraciones implicadas en el caso. Carrillo cargó contra el Gobierno central, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid por la situación de la anciana.

"Ahora mismo no hay ningún partido político en el que yo hoy, si tuviera que votar, votaría", afirmó antes de referirse directamente a las tres administraciones. "Me parece vergonzoso y me avergüenzo tanto del Gobierno central como del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, y de la Comunidad de Madrid".

El desahucio se ejecutó este miércoles después de que cientos de personas se concentraran frente a la vivienda para intentar impedirlo. La comisión judicial terminó llevando a cabo el lanzamiento y Maricarmen abandonó el inmueble en camilla.

"¡Pedro Sánchez, haz algo ya, coño!"

Después de escuchar a una persona vinculada al movimiento de apoyo a Maricarmen atribuir lo ocurrido a la Delegación del Gobierno, la presentadora interrumpió para matizar: "Perdona, del PSOE. Estoy muy enfadada con el PSOE. Vergüenza".

Finalmente, Carrillo se dirigió directamente al presidente del Gobierno y le reclamó una intervención: "¡Pedro Sánchez, haz algo ya, coño!".

La presentadora también aprovechó su intervención para reclamar una mayor movilización social. "Cuando ganan el Mundial salimos todos a las calles y ayer lo único que pensaba es que no había suficiente gente en Madrid apoyando a Maricarmen", afirmó.

"Cuando luego lo único que tengamos es dinero, pero dinero para medio subsistir, no creáis que vamos a ser ricos", añadió antes de cerrar su discurso apelando a la protesta ciudadana: "la movilización ciudadana es lo único que nos puede salvar".