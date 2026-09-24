Brad Pitt se pronuncia por primera vez sobre su presunto romance con Makoke

El mito del supuesto romance entre Makoke y Brad Pitt, un tema recurrente durante décadas en la prensa del corazón de nuestro país, ha sumado al fin la pieza que le faltaba: el testimonio directo de una de sus dos partes. Faltaba por comprobar si el oscarizado actor guardaba algún tipo de recuerdo de aquella presunta velada, una incógnita que el programa El verano se mueve de Telecinco se propuso despejar este jueves.

Aprovechando la presencia de la estrella de Hollywood en el Festival de Cine de San Sebastián, donde acudió para promocionar su última película, El corazón de la bestia, el espacio de Mediaset desplegó al periodista Darío del Alcázar hasta San Sebastián para cubrir el photocall oficial. Desde la cadena consideraron que la cita era una oportunidad que "no podíamos dejar pasar para, por fin, poner fin a estas dudas" en torno a la veracidad de aquella célebre historia.

Llegado el momento de la verdad, en medio del bullicio de la alfombra y rodeado por numerosos medios de comunicación, el reportero lanzó la inesperada cuestión a bocajarro al actor: "¿Recuerdas a Makoke?". La reacción de Brad Pitt fue inmediata y desarmante al responder con un tajante "no". En el plató de El verano se mueve, la escena desató la carcajada generalizada, con el presentador Ion Aramendi visiblemente divertido ante la brevedad de la respuesta y la insistencia del reportero al aclararle a la estrella estadounidense que "es una vieja amiga de España", mientras que la colaboradora Sandra Aladro no dudaba en calificar el momento de "maravilloso".

Tras la emisión del vídeo, la euforia continuó entre aplausos y vítores en el plató. Ion Aramendi celebró el arrojo del periodista al exclamar: "Estamos disfrutando del momento, ¡le ha preguntado con sus dos santas narices!". Por su parte, Darío del Alcázar intervino para aportar más detalles de la interacción: "Estaba muy simpático. Él ha prestado atención, ha querido acordarse de Makoke y ha hecho el esfuerzo. Pero no ha podido, es que no se acuerda. Me ha dicho prácticamente 'pero usted quién es'".

Hay que remontarse al año 2003, cuando Makoke se sentó en el plató del histórico programa Salsa Rosa para relatar con todo lujo de detalles su encuentro con el actor estadounidense. Según su testimonio, los hechos se produjeron originalmente en 1997 con motivo del estreno de una película. La colaboradora explicó en su día que "luego hubo una cena. Se acercó una persona de la productora y me dijo que si me podía sentar en la mesa. Luego fuimos a una discoteca, se me acercó la misma y me dijo que Brad Pitt tenía mucho interés en hablar conmigo y conocerme".

En aquella conocida intervención televisiva que terminaría alimentando las tertulias del corazón durante más de veinte años, Makoke confesó haber marcado cierta distancia en un primer instante: "Yo estaba en la barra, en un taburete, con una amiga charlando. Entonces, se acercó. La primera cosa que dijo es que no sabía que las rubias también bailaban flamenco". Aquella entrevista en la que habló abiertamente sobre una supuesta noche de pasión se convirtió con el paso del tiempo en uno de los episodios más comentados del universo Telecinco, una leyenda urbana que, tras más de dos décadas de especulaciones, El verano se mueve ha terminado por desmontar al confrontar la historia con la desmemoriada realidad del actor.