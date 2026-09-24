Isla de las Tentaciones: cuando los concursantes están celosos de los solteros

Técnicamente, los participantes del programa luchan contra los celos provocados por los acercamientos de sus parejas a los solteros con los que conviven. El giro de guión se produce cuando las escenas de celos surgen entre los participantes y sus tentadores, a los que recriminan que miren a otras como unos desvergonzados. Esto es cerrar el círculo neurótico de la tentación, como pudimos ver este miércoles con Isa, la novia de Nando, que se enfadó con su soltero premium porque parece que no le presta demasiada atención.

¿Que cómo van los cuernos, pregunta usted? Pues francamente bien. Rubén cumplió todas nuestras expectativas y ha sido el primero en comerle la boquita a su soltera. También la invitó a su lecho, pero señalando a las cámaras, expresamente, que durmieron cada uno en un extremo de la cama. Mientras presumía de dormir separado, las imágenes mostraban que lo hizo abrazado a la otra debajo de las sábanas, lo que demuestra, una vez más, que el equipo de realización del programa está dirigido por un genio.

El tipo vive en una realidad paralela, en virtud de la cual es inocente de todas sus traiciones. Es, sencillamente, que el mundo lo ha hecho así. En el programa de este miércoles, después de liarse con Nataly en la piscina, justificó la hazaña explicando que todo ocurrió porque su relación no va bien. Le puso los cuernos a Gema (los vigésimo sextos, según la contabilidad de la doliente), pero eso es porque ella no se está esforzando demasiado en mantener viva su relación.

En la villa de las catedráticas aún no se ha cruzado la línea de no retorno, pero es también una mera cuestión de tiempo que veamos a Náyades retozar con el italiano insufrible. Para sorpresa de nadie, también.

Pero El Insoportable de esta edición es Kiko. En el capítulo de vergüenza ajena al que nos somete en cada episodio, anoche nos ofreció otras dos perlas cultivadas. En la cita con la soltera de su elección, de entre todas las cosas que se pueden decir, el tipo le preguntó: "¿Qué te gusta más de mí?". Más tarde, en la villa, dijo que no le sorprende que las solteras lo persigan, porque no hay mejor partido que él. Es lo más abofeteable que ha pasado por La Isla y eso que la nómina de personajes ridículos es abultada. Su novia, la bella Paula, nos sorprendió con una composición lírica que dedicó desde la piscina a su tentador, Fran: "Yo soy La Bella Durmiente. Y tú, mi Don Quijote. ¿Estás preparado para que te ponga palote?". Que no se diga que no estamos en un programa cultural.

Hubo también una hoguera de confrontación. Nando convocó a su novia para poner fin a la experiencia e Isa montó en cólera porque, según explicó ella misma, no le ha dado tiempo "de hacer nada". Una pena, sí, pero no se puede tener todo en esta vida. Total, que se largaron, juntitos los dos, a seguir viviendo su amor. Dios los bendiga.

Y para reemplazar a los enamorados salientes llegó una conocida de los amantes de los programas culturales, Mara, tentadora de la edición 10 del programa, que abandonó en compañía del gran Juanpi, y anoche se incorporó como participante en compañía de su actual novio, Miguel. La bella alicantina llega a la Isla para demostrar a su enamorado lo seria y formal que es. A su novio de ahora lo conoció mientras estaba con Juanpi, lo que da una idea de la importancia que otorga a la lealtad en una relación, pero lejos de nosotros dudar de las intenciones, siempre honorables, de los que llegan a la Isla, sobre todo si han hecho de los cuernos una diversión.