TVE no tiene suficiente y ya prepara otro programa político para los fines de semana

Televisión Española continúa reestructurando de manera decidida sus tardes de fin de semana después de mandar al exilio (La 2) el mítico programa Cine de Barrio, que presentaba Inés Ballester y que en su nueva etapa no tendrá plató ni maestra de ceremonias. Ha sido este jueves, tras el final del programa Directo al Grano, cuando la cadena pública ha lanzando la promoción de su nueva apuesta televisiva, confirmando de forma oficial la puesta en marcha de Cosas Nuestras.

Este nuevo magacín, cuyo estreno ha quedado fijado para el próximo sábado 3 de octubre, estará presentado por Aitor Albizua y Aida Bao, dos rostros que asumirán la responsabilidad de vertebrar un formato diseñado con una marcada vocación familiar y con el firme objetivo de ofrecer un punto de encuentro accesible donde entender y analizar la realidad cotidiana desde una perspectiva cercana.

RTVE estrena 'Cosas nuestras', el nuevo programa de fin de semana de @La1_tve 🔥 🔸Aida Bao y Aitor Albizua se ponen al frente del nuevo espacio de actualidad, entretenimiento y servicio público. 🔸Desde el próximo sábado 3 de octubre, los sábados y domingos en directo a las… pic.twitter.com/czuUpIFZ9T — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 23, 2026

La llegada de este espacio supone un giro estratégico notable en la parrilla habitual de La 1, ya que se emitirá los sábados y domingos a las siete de la tarde, tomando directamente el relevo del emblemático Cine de Barrio tras su cancelación, así como del habitual pase cinematográfico que completaba las tardes dominicales. Con este movimiento, Televisión Española busca articular una oferta de producción propia y en directo que en la jornada del domingo servirá de antesala e hilvanará con Aquí la Tierra, el veterano espacio conducido por Marc Santandreu que se mantendrá firmemente asentado en su horario habitual.

Producido por la propia corporación pública en colaboración con Catorce Producciones, la dirección de Cosas Nuestras asegura que sus contenidos se centrarán en la combinación de información política, curiosidades, hechos de actualidad y entretenimiento. Para lograr el tono deseado, Bao y Albizua no estarán solos en el plató, sino que contarán con la participación de un equipo heterogéneo de colaboradores especializados habituales de la casa, apoyados a su vez por una nutrida red de reporteros desplegados por distintos puntos de la geografía española para asegurar conexiones en tiempo real y reportajes elaborados sobre el terreno.

El programa abarcará temáticas tan variadas como los sucesos, la meteorología, la naturaleza, la nostalgia, las tradiciones y los juegos, configurando un menú periodístico estructurado para atrapar el interés del público en la franja vespertina del fin de semana.