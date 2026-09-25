El drama de El Objetivo en laSexta ha tocado fondo tras marcar este jueves un pírrico 3,2% de cuota de pantalla y apenas 189.000 espectadores, un dato preocupante que certifica el colapso absoluto del programa conducido por Ana Pastor. La cita nocturna de la cadena de Atresmedia no solo se desplomó perdiendo a más de la mitad del público que le legó previamente El Intermedio (7,1% y 804.000 seguidores), sino que fue arrollada por su directo rival, Horizonte en Cuatro (11,5% y 771.000 espectadores). El espacio informativo quedó relegado al borde de las cifras que firman los canales de la TDT, lo que confirma la crisis de audiencia que arrastra el formato en su nueva temporada.

En lo más alto de la noche, Telecinco volvió a adueñarse del liderazgo del jueves gracias a Supervivientes All Stars. El reality show escaló hasta un 15,7% de share y 843.000 espectadores en su emisión principal, tras registrar un 10,1% y 1.125.000 seguidores en su tramo exprés. La segunda plaza fue para la propuesta de Iker Jiménez en Cuatro, Horizonte, que se consolidó como una alternativa muy sólida al firmar un 11,5% y 771.000 fieles, impulsada por su avance previo (10,3%).

Por su parte, la oferta de ficción de Antena 3 con Las Hijas de la Criada resistió en el doble dígito al marcar un 10,6% de cuota y 728.000 espectadores, mientras que Televisión Española no logró destacar en el prime time con El Perro Andaluz by Manu Sánchez, que se quedó en un modesto 8,8% (543.000 seguidores). En el access prime time, El Hormiguero (Antena 3) se impuso con contundencia gracias a la visita de Alejandro Amenábar, reuniendo a 1.568.000 espectadores y un 14,1%, frente al 8,7% y 866.000 seguidores de La Revuelta en La 1.

La comparativa de El Objetivo con el resto de ofertas de la noche deja en evidencia el profundo agujero de audiencia que genera el programa en laSexta. Frente a su competencia directa, Cuatro casi logró cuadruplicar los registros de laSexta durante el horario estelar. Mientras Horizonte alcanzaba un 11,5% de share, El Objetivo quedaba arrinconado en un 3,2%, firmando una brecha de más de ocho puntos de cuota y cerca de 600.000 espectadores a favor de la cadena de Mediaset. De igual manera, La 2 superó holgadamente al formato de Ana Pastor en el arranque de la noche gracias a las dos entregas de Cifras y Letras (6,5% y 721.000; y 5,2% y 608.000), antes de ceder terreno con la emisión de Historia de Nuestro Cine (1,6%).

Cosechar un 3,2% en pleno prime time sitúa a laSexta peligrosamente cerca de las cifras diarias que obtienen los canales de la TDT, donde ofertas como FDF (2,3%) o Nova (2,3%) registran promedios muy cercanos al dato nocturno del programa.

La crisis de laSexta

El caso de El Objetivo no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema mucho más profundo en laSexta, que atraviesa una de las crisis de audiencia más críticas de su historia. La cadena de Atresmedia se encuentra atrapada en una espiral negativa donde sus nuevas apuestas y programas de estreno no logran conectar con el público ni consolidarse en la parrilla, mientras que sus buques insignia y grandes clásicos informativos sufren un desgaste acelerado.

Formatos históricos como Al Rojo Vivo, que en su día fueron el motor del canal y una referencia diaria para la audiencia, cotizan hoy en horas bajas y marcan registros bajo mínimos. Este agotamiento generalizado del modelo informativo deja a laSexta sin sus pilares habituales de tracción y abre un panorama de incertidumbre sobre la estrategia que deberá adoptar la cadena para revertir esta profunda sangría de espectadores.