La Sexta, en tromba contra 'Horizonte' por contar lo que hicieron durante el desahucio de Maricarmen

La tensión informativa que habitualmente enfrenta a las principales cadenas durante el access prime time ha escalado de forma notable tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que debió abandonar el piso donde había residido a lo largo de las últimas siete décadas. En este tenso marco mediático, la periodista Andrea Ropero ha decidido saltar a la palestra pública para encarar los comentarios y las dudas lanzadas desde Cuatro por el espacio Horizonte, conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter.

El origen del conflicto parte del enfoque con el que el espacio Horizonte abordó las escenas difundidas del desalojo. A través de un análisis del material emitido, la copresentadora Carmen Porter centró la atención en la notable presencia de medios técnicos en el interior del inmueble en instantes de alta carga dramática, deslizando con reticencia: "Fíjate si estaba organizado, que hasta había dentro cámaras. Cámaras que me imagino que esta señora no sabría utilizar. Cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta abajo". A estas palabras se sumó Iker Jiménez al cuestionar si los dispositivos pertenecían a otro formato de la competencia, momento en el que uno de los contertulios sugirió veladamente que a la anciana "le han prometido algo", rematando Porter al aseverar: "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta mujer".

Con esta serie de valoraciones, desde Horizonte se ponía sobre la mesa "la puesta en escena de este tipo de episodios trágicos", dejando entrever el inevitable trasfondo de espectáculo televisivo y sobreexposición al que se expone a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Aunque en un primer instante no se señalaron nombres propios, las insinuaciones salpicaban de lleno la labor de Andrea Ropero, quien se había desplazado horas antes hasta la vivienda para registrar desde dentro los instantes previos a la llegada de las fuerzas de seguridad y el posterior despliegue.

Ante estas afirmaciones, la respuesta de Ropero no tardó en llegar mediante sus perfiles oficiales en redes sociales, cargando contra el programa de Iker y recurriendo una vez más a las coletillas habituales (siempre relacionadas con lo paranormal y su labor en Cuarto Milenio): "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de El Intermedio".

Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo @El_Intermedio @laSextaTV pic.twitter.com/kTkyaB80rL — Andrea Ropero (@andrearopero) September 25, 2026

El contraataque desde el entorno de La Sexta no se detuvo ahí y dio paso a una concatenación de apoyos corporativos en cadena. Iñaki López, su pareja y compañero de cadena, se sumó a las recriminaciones asegurando que "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo".

Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce.

Pero no pueden.

Es una patraña.

Otro bulo. https://t.co/LKJIQCRnNY — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 25, 2026

Por su parte, César González Antón, responsable directivo de las noticias de la cadena, calificó de indecente el programa de Mediaset: "Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia", mensaje que fue respaldado de inmediato por Ana Pastor al compartirlo en sus redes.

Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia. https://t.co/DDPW2iMuWb — César González Antón (@CESAR_G_ANTON) September 25, 2026

En esa misma línea, Jordi Évole aprovechó para afear la postura del programa de Cuatro rescatando episodios del pasado: "Se retratan solos. Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien, pero esto de acompañar a Maricarmen nada. Venceréis pero no convenceréis. Todo mi respeto y apoyo al trabajo de Andrea Ropero".

Se retratan solos.

Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien pero esto de acompañar a Maricarmen no.

Venceréis pero no convenceréis.

Todo mi respeto y apoyo al trabajo de @andrearopero https://t.co/HccwXD5u4Q — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2026

La propia cuenta oficial del canal cerró filas manifestando sentirse "Orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido".

Orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido. https://t.co/cmRsZ40xW6 — laSexta (@laSextaTV) September 25, 2026

Un desahucio mediático

Toda esta controversia mediática gravita en torno a lo vivido el pasado miércoles 23 de septiembre, cuando El Intermedio estructuró parte de su emisión en torno a las vivencias de Maricarmen. El trabajo periodístico mostró los pormenores del aguardo en las horas previas a la ejecución del mandamiento judicial, mientras en la vía pública se congregaban decenas de ciudadanos en señal de apoyo. Durante la grabación, la anciana reconoció sentirse "cansada, muy cansada y esperando", al tiempo que expresó su gratitud hacia las plataformas movilizadas afirmando: "Siento una gran alegría y un gran respeto por toda esa gente que está luchando por mí en la calle porque es mi familia".

El reportaje se adentró asimismo en la compleja situación familiar que afrontaba la mujer tras perder su techo, contando con las explicaciones de su primo Vicente, quien detalló la carencia de alternativas habitacionales inmediatas dado que los parientes más cercanos disponían únicamente de un piso de 58 metros cuadrados fuera de la capital. El punto culminante del seguimiento tuvo lugar cuando los efectivos policiales hicieron acto de presencia para consumar el desalojo. En ese instante, y por mediación de su familiar para evitar una imagen dolorosa apelando a que "no es una delincuente", Maricarmen abandonó la finca trasladada en una camilla por el personal sanitario del Samur, entre la mirada atónita de cientos de manifestantes.

Es precisamente la difusión de esta estampa tan sobrecogedora —la de una anciana saliendo en camilla arropada por la multitud y rodeada de focos— la que ha encendido el debate sobre las fronteras entre el auténtico periodismo social y el engranaje del espectáculo televisivo y su utilización política.