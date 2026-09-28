Denuncian contenido violento en 'Mañaneros' y 'Directo al grano': "Puro sensacionalismo"

La defensora de la audiencia de RTVE, Beatriz Ariño, ha abordado públicamente en el espacio RTVE Responde el malestar manifestado por diversos espectadores ante la presencia continuada de contenidos de carácter violento en la parrilla diurna de la televisión pública. Las críticas se centran de manera específica en magacines de actualidad e información de sucesos como Mañaneros 360 y Directo al Grano, cuyos enfoques han reabierto el debate sobre los límites del sensacionalismo en los medios de titularidad estatal.

Entre los escritos remitidos al departamento de la defensora, una de las reclamaciones más contundentes denuncia que la emisión sostenida de este tipo de imágenes —proyectadas en ocasiones "en bucle y de forma reiterada"— dista de responder al criterio de "información de interés público". El texto califica esta praxis de "puro sensacionalismo" orientado a explotar la vertiente más morbosa del espectador, recordando que RTVE, en su condición de servicio público, ostenta la responsabilidad ineludible de preservar el rigor ético en todos sus formatos.

En respuesta a estas alegaciones, la productora ejecutiva de Directo al Grano, Paloma González Quirós, ha manifestado la disposición del equipo a "valorar" la crítica, aunque ha defendido la presencia del periodismo de sucesos argumentando que este "responde a una realidad" insustituible. González Quirós ha rechazado que el programa busque exponer deliberadamente la cara más desagradable del ser humano y ha argumentado que el espacio aplica protocolos de protección a la audiencia, tales como el difuminado de imágenes impactantes, la inclusión de advertencias verbales sobre su dureza y la señalización en pantalla de la recomendación de edad para mayores de 16 años.

Pese a esta argumentación, la representante del programa no abordó el problema concreto de la repetición sistemática de metraje explícito. Por ello, la presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, Marta Ribas, ha intervenido para recalcar que la reiteración de secuencias violentas resulta "evitable y muchas veces innecesaria". Ribas ha avanzado que se trasladará una recomendación formal a las redacciones de ambos magacines para instar a los equipos de producción a minimizar dicho recurso siempre que no aporte valor informativo.

Contexto marcado por el malestar interno y críticas de imparcialidad

Las objeciones de la audiencia sobre los contenidos violentos coinciden temporalmente con un clima de persistente tensión interna en la corporación pública. Desde hace meses, trabajadores, Consejos de Informativos y secciones sindicales de RTVE han elevado de forma continuada sus quejas por lo que consideran una pérdida paulatina de la imparcialidad y la pluralidad en los programas de actualidad, señalando un uso partidista o sesgado de la información en determinados espacios de la parrilla.

Las plantillas y sus representantes denuncian que la externalización de contenidos, la selección de tertulianos y los criterios editoriales impuestos en ciertos magacines vulneran los principios fundacionales de neutralidad e independencia que deben regir en el ente público. Estas protestas internas subrayan el riesgo de desgastar la credibilidad de RTVE ante la ciudadanía, exigiendo a la dirección un control más riguroso tanto de la línea editorial como de la calidad ética de las emisiones.