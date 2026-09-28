Desesperación de laSexta en la Puerta del Sol: intentan resucitar el espíritu del 15-M y nadie lo ve

Lo que en las primeras horas nació como una protesta convocada tras el desahucio de Maricarmen —una pensionista cuya expulsión derivó en movilizaciones por la situación de la vivienda— mutó en pocas jornadas en una acampada en el centro de la capital. Aprovechando la situación y el interés mediático que hay sobre este asunto, laSexta no dudó en trasladar allí gran parte de sus medios, convirtiendo la plaza en un plató de televisión al aire libre.

Desde que las primeras tiendas de campaña aparecieron en el kilómetro cero, la dirección de la cadena de Atresmedia decidió alterar de forma drástica y de urgencia su parrilla televisiva habitual, levantando formatos de entretenimiento y adelantando los bloques informativos de LaSexta Noticias a franjas inéditas para dar cobertura ininterrumpida. Todo ello mediante un intenso despliegue de redactores a pie de calle con el que buscaban infundir a la pantalla ese ritmo frenético y de "televisión de trinchera" del que tanto presumen.

Sin embargo, el órdago televisivo ha terminado en un severo batacazo de audiencia. Pese al bombardeo, el público dio la espalda a laSexta a lo largo de toda la jornada del sábado. En la franja matinal y de mediodía, el adelanto especial de LaSexta Noticias a las 13:05 horas apenas logró registrar un 5,8% de cuota de pantalla y 380.000 espectadores, mientras que la edición posterior de LaSexta Noticias 14h, aunque subió, marcó un discreto pero aceptable 7,2% de share con 610.000 seguidores.

Ya en la franja vespertina, LaSexta Noticias 20h anotó un 6,4% de share y 520.000 espectadores. El colapso definitivo llegó en la franja estelar de la noche, donde el especial informativo LaSexta Xplica se hundió al registrar un 5,1% de cuota de pantalla y apenas 480.000 espectadores de media. Unos números dramáticos para un formato de más de cuatro horas en un día de tan marcada actualidad.

El verdugo de este naufragio fue la televisión pública. En un movimiento estratégico, Televisión Española contraprogramó en el prime time del sábado el espacio Malas Lenguas Noche en La 1. Al comparar directamente ambos formatos nocturnos, la brecha resulta incontestable: mientras LaSexta Xplica quedaba relegada a ese escueto 5,1% de share y 480.000 espectadores, Malas Lenguas Noche en La 1 arrolló a su rival al firmar un más que decente 13,9% de cuota de pantalla y rozar los 831.000 espectadores.

"Se respira 15-M": el forzado paralelismo

Ante la pérdida paulatina de influencia y espectadores, la línea editorial de laSexta no ha dudado en forzar un paralelismo histórico explícito. Durante las emisiones de los últimos días, los rótulos de la cadena han insistido en una idea fuerza afirmando que se respira 15-M. En espacios como LaSexta Xplica, la narrativa fue dirigida para engarzar la protesta actual por la vivienda con la histórica acampada de mayo de 2011. El sociólogo Ignacio Urquizu analizó en plató la sensación de déjà vu entre ambas movilizaciones, aunque matizó que mientras el 15-M aglutinaba un malestar juvenil heterogéneo marcado por la corrupción, el sistema bancario y el bipartidismo, la protesta actual presenta un perfil más transversal y vertebrado en torno a la vivienda. Asimismo, la cadena rescató la presencia del periodista Fernando Berlín, cronista de los primeros días del 15-M, para recordar cómo un pequeño grupo en Sol acabó mutando en un tsunami político que cambió el país.

Para entender la obsesión de laSexta por resucitar el espíritu del 15-M, es necesario viajar quince años atrás y revisar la propia historia de la cadena. En mayo de 2011, laSexta no era el gigante de la información en directo que se conoce hoy. Su fusión con Antena 3 no se completaría hasta finales de 2012 y el canal sobrevivía como un proyecto joven con audiencias modestas. Los informativos diarios de la cadena rondaban entonces entre el 5% y el 7% de cuota de pantalla. Por su parte, el programa Al Rojo Vivo, presentado por Antonio García Ferreras, ni siquiera se emitía en el canal principal; acababa de estrenarse en enero de ese mismo año en LaSexta 2, un canal secundario de la TDT, donde apenas promediaba un 0,9% de share y unos 84.000 espectadores.

Sin embargo, aquel mayo de 2011 cambió el rumbo de la cadena. Mientras las televisiones generalistas tradicionales reaccionaron con rigidez e institucionalidad ante la acampada en Sol, laSexta vio una oportunidad única y se lanzó a la calle. La cobertura en directo le permitió conectar con un público joven descontento con la crisis económica. El debate político generado por el 15-M hizo despegar Al Rojo Vivo, provocando su salto definitivo a la cadena principal en septiembre de 2011.

Más adelante, formatos como LaSexta Noche, lanzado en 2013, convirtieron la noche del sábado en un gran escaparate para los portavoces del movimiento, sirviendo de embrión mediático para figuras emergentes como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Al mismo tiempo, programas como Salvados de Jordi Évole viraron del humor al periodismo de investigación social alcanzando cuotas históricas de audiencia, mientras que Más Vale Tarde trasladó la información "de trinchera" a las tardes.

Aquella estrategia convirtió a laSexta en la voz de los indignados y en la tercera cadena privada más vista de España, superando de forma continuada a su rival directo, Cuatro. Además, el grupo Atresmedia consolidó un modelo de negocio redondo: Antena 3 cubría el perfil de público conservador y familiar, mientras laSexta se dirigía a la audiencia progresista. Por todo ello, el 15-M funcionó como el gran laboratorio y trampolín que definió la identidad del canal.

Quince años después de aquel hito, laSexta intenta aplicar exactamente el mismo manual de instrucciones para salir de su actual crisis de audiencia. La conversión de la Puerta del Sol en un plató de televisión improvisado responde a la necesidad desesperada del canal de revivir la fórmula mágica que le dio la gloria. Sin embargo, los datos de este fin de semana demuestran que el contexto sociológico y mediático ha cambiado.