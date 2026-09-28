Guerra total entre Ivana y Yulen mientras Rosa Benito desvela su ingreso en una clínica

La aventura continúa en Supervivientes All Stars 3, aunque para cuatro de los concursantes esta semana será complicada ya que no han conseguido esquivar la nominación. Ahora deberán esperar para averiguar quién se convierte en el próximo expulsado de esta edición.

El plato fuerte de la noche fue la prueba de salvación, un exigente juego que puso a prueba la agilidad, la rapidez y el equilibrio de los concursantes nominados. Tras un reñido tramo final en el que cayeron varios aspirantes, la tensión se concentró en un épico duelo cara a cara entre Ivana Icardi y Yola Berrocal.

Finalmente, Yola Berrocal completó el recorrido a la primera, consiguiendo la ansiada salvación de la semana. La concursante celebró su victoria visiblemente emocionada y dedicó el triunfo a sus seres queridos mientras recibía la felicitación en directo de Sandra Barneda.

Con la salvación de Yola, la lista definitiva de nominados para la próxima expulsión se aprieta entre los concursantes restantes señalados en las últimas rondas, entre ellos Ivana Icardi, Asraf Beno, Yulen Pereira y Arkano.

De momento, la fractura entre Ivana Icardi y Yulen Pereira ha alcanzado su punto más crítico, ya que, en la ronda de nominaciones previa, Yulen decidió señalar directamente a Ivana para exponerla, una jugada que ella le devolvió votándole a él. Esta tirantez no solo viene del reparto de puntos, sino de los recientes choques estratégicos y el reparto de comida entre los grupos. Ambos han quedado expuestos a la expulsión en un duelo directo que ha provocado un distanciamiento radical y discusiones sobre quién se ha mostrado más estratega en las dinámicas de equipo.

Asimismo, la lista de nominados quedó condicionada por un pacto no escrito entre varias concursantes para protegerse mutuamente y evitar una nueva expulsión femenina consecutiva en el concurso, que salpicó directamente a Asraf Beno, quien acabó nominado tras las decisiones de la capitanía y el reparto de los chicos. Asraf ha expresado sentirse al límite físicamente y desplazado del núcleo del grupo, llegando a manifestar un gran bajón anímico tras verse nominado.

Por su parte, la inclusión de Arkano estuvo marcada por la nominación directa de la capitanía. Aunque el rapero ha tratado de mantenerse al margen de los enfrentamientos más broncos, se encuentra en una posición delicada al ver cómo el grupo se ha fragmentado entre la alianza femenina y los concursantes masculinos que van quedando expuestos.

Uno de los momentos con mayor carga dramática del programa lo protagonizó Rosa Benito al cruzar el Puente de las Emociones. Rosa se abrió en canal repasando algunos de los pasajes más oscuros y complicados de su vida personal.

Al abordar el peldaño del Amor y el Desamor, relató el doloroso proceso de separación tras más de tres décadas de matrimonio. Confesó que el deterioro progresivo de la relación, sumado a la sobreexposición mediática y los problemas económicos compartidos, destruyó por completo la confianza en la pareja, marcando un punto de no retorno en su vida personal. Confesó que tras su mediático divorcio de Amador Mohedano tuvo que ingresar en una clínica mental para poder salir adelante. También rememoró el impacto psicológico y familiar que supuso descubrir de golpe su abultada deuda con la Hacienda Pública.

En el tramo final del puente, dedicado a la Aceptación, la concursante rompió a llorar al hablar de sus hijos y nietos, señalando que ellos fueron su gran motor para no rendirse. Concluyó con un mensaje de superación personal, destacando que el mayor aprendizaje de toda esa etapa fue aprender a quererse y valorarse a sí misma por encima de las opiniones de los demás.